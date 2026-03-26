Požiar vo Zvončíne je pod kontrolou! Hasiči celú noc bojovali s plameňmi v recyklačnej firme

ZVONČÍN - Hasiči aktuálne likvidujú rozsiahly požiar v obci Zvončín neďaleko Trnavy. Podľa informácií má horieť v priestoroch firmy na recykláciu plastov.
Aktualizované 7:28 - Príčina vzniku požiaru odpadovej fólie v spoločnosti nachádzajúcej sa v obci Zvončín neďaleko Trnavy je v štádiu vyšetrovania. Horieť začalo v stredu (25. 3.) po 21.00 h. Hasičom sa v noci požiar podarilo uhasiť. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
„Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na približne 50.000 eur,“ priblížila s tým, že pri požiari sa nikto nezranil. Na mieste udalosti zasahovali profesionálni hasiči z okresných riaditeľstiev v Trnave, Galante a Dunajskej Strede, ako aj príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy.
Do zásahu sa zapojili tiež dobrovoľní hasiči z Trnavy, Jaslovských Bohuníc, Jablonice, Bolerázu, Bohdanoviec nad Trnavou, Bučian, Križovian nad Dudváhom, Trstína, Vlčkoviec, Voderád a Košolnej. „Likvidácia požiaru prebehla za použitia niekoľkých prúdov. Súčasne vykonávali aj ochladzovanie okolia a monitoring požiariska pomocou termovíznej kamery,“ ozrejmila Košťálová. Ako dodala, podľa meraní kontrolného chemického laboratória neboli zaznamenané žiadne prekročenia limitných hodnôt nebezpečných plynov.
Aktualizované 7:02 - Požiar plastov na okraji obce Zvončín neďaleko Trnavy sa hasičom podarilo vo štvrtok v noci uhasiť. Informovala o tom obec Zvončín. Na mieste zasahovalo viacero hasičských jednotiek. Tiež dobrovoľní hasiči. Požiar sprevádzaný hustým dymom bolo vidieť aj z okolitých obcí. Tie vyzývali obyvateľov, aby si pozatvárali okná.
Na mieste zasahuje viacero hasičských jednotiek. Požiar sprevádzaný hustým dymom je vidieť aj z okolitých obcí. Obec Zvončín prosí obyvateľov, aby zbytočne neriskovali a držali sa v bezpečnej vzdialenosti od požiaru. „Ak sa zdržiavate doma, pozatvárajte si okná,“ apeluje obec na sociálnej sieti. Dym z požiaru sa šíri aj na okolité obce. Aj tie vyzývajú svojich obyvateľov, aby si pozatvárali okná.