Červený koberec Let's Dance: Zvodná Zuzana Šebová a pamätáte si ešte Petru Marko? Aha, ako vyzerá!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza odvysielala už 3. kolo tanečnej šou Let's Dance. Ujsť si ho nenechalo aj mnoho známych osobností, ktorí prišli súťažiacich podporiť priamo do hľadiska. Pozvanie prijala napríklad herečka Zuzana Šebová, ktorá sa predviedla v sexi pánskom outfite. Prišiel aj exprezident Rudolf Schuster či bývalá hviezda Let´s Dance, podnikateľka Petra Marko. Aha, ako dnes vyzerá!
Tanečná šou Let´s Dance láka každú nedeľu nielen divákov k televíznym obrazovkám, ale aj známe osobnosti priamo do hľadiska. Príchody hostí tak zakaždým bývajú prehliadkou krásnych rób... Inak tomu nebolo ani uplynulú nedeľu.
Pozvanie prijala napríklad herečka Zuzana Kubovčíková Šebová, ktorá bola jednou z tých, ktorej bol počas večera venovaný tanec. Zuzana Porubjaková totiž svoj Slowfox venovala divadlu a hereckým kolegom Zuzane Šebovej, Romanovi Poláčikovi, Robovi Jakabovi a Jánovi Dobríkovi. Herci sa následne svoju kolegyňu sprevádzali aj na parkete.
A Šebová sa k tomu náležite vymódila. Obliekla si čierny nohavicový kostým, v ktorom vyzerala ako sexi diva. Doplnila ho totiž vysokými sandálkami a vynechala top. Namiesto neho mala pod sakom len čipkovanú podprsenku, ktorá spod zvrška zmyselne vyliezala.
Tretie kolo obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance si prišiel vychutnať aj pomerne prekvapivý hosť. V spoločnosti sa totiž po dlhých rokoch objavila aj podnikateľka Petra Marko. Tá sa zviditeľnila v roku 2011 v piatej sérii Let´s Dance, keď tancovala po boku Jozefa Heráka. A podarilo sa jej prebojovať pomerne ďaleko - skončila na 4. mieste. Pamätáte si ju ešte?