BRATISLAVA - Ján Koleník sa stal neodmysliteľnou súčasťou Let's Dance a v 11.sérii šou opäť potvrdzuje, že medzi gladiátormi sa neocitol náhodou. A hoci by mu mnohí dopriali titul kráľa tanečného parketu, herec by ho najradšej doprial niekomu celkom inému...Wau!
Ján Koleník nie je v tanečnej šou Let's Dance žiadnym nováčikom - a ocitol sa nielen na parkete, ale aj na porotcovskej stoličke. Dnes opäť drie tanečné topánky a hoci žne od poroty aj divákov chválu, priznáva, že slová porotcov vedia občas aj poriadne zabolieť. „Môžete prísť na parket s číslom, o ktorom ste presvedčení, že ste ho správne vykreovali a že to kliklo, ale porota môže mať iný názor. Často to môže byť prekvapivé. Ale ono sa niekedy nedá porovnávať intímny walz s bombastickým paso doble,“ povedal pre Topky.sk. Podľa neho je však dôležité sa nezložiť: „Treba to brať ako motiváciu. Dnešný neúspech neznamená celkový neúspech.“
Divákom pri jeho tanci padajú sánky a herec priznáva, že hoci od jeho víťazstva ubehli štyri roky, žiaden úpadok síl sa nekoná. „Rozdiel v kondičke? Azda ani nie. My naozaj trénujeme intenzívne už asi tretí mesiac a je to vidieť na mojom tele a som rád, lebo som dal telu vo svojom veku signál, že poďme ešte niečo vymyslieť,“ pochvaľuje si Koleník. Namiesto leňošenia si vybral pohyb, ktorý ho nabíja neskutočnou energiou a je pre herca s vyšportovanou postavou jasnou voľbou. „Mohol by som sedieť na gauči, jesť čipsy a byť pasívny, ale ja mám rád energiu a aktivitu,“ vysvetľuje s úsmevom.
Hoci v tanci herec pôsobí sebaisto, konkurencia nespí a súboj o titul kráľa tanečného parketu je tento rok mimoriadne vyrovnaný. Ján síce vníma kvality ostatných, no pri otázke ohľadom najväčšieho rivala predsa len nezostal ticho. A prezradil dokonca meno, ktorému najviac doprial titul kráľa tanečného parketu. Alebo kráľovnej?
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)