Šokujúce priznanie herca z Iron Mana: Producentovi sa vyhrážal, že mu vyrazí zuby!

LOS ANGELES - Herec Terrence Howard otvorene prehovoril o incidente z minulosti, ktorý ho podľa vlastných slov mohol stáť veľkú filmovú príležitosť. V rozhovore priznal, že sa na filmovom festivale pohádal so známym hollywoodskym producentom a dokonca mu pohrozil fyzickým útokom. Krátko nato prišiel o rolu v pokračovaní úspešného filmu Iron Man.
Americký herec oznámil radostnú správu: FOTO malého pokladu, toto je meno bábätka!
Howard sa o celej situácii rozpovedal v podcaste PBD Podcast. Spomínal na rok 2007, keď na filmovom festivale v Benátkach propagoval thriller The Brave One, v ktorom si zahral po boku herečky Jodie Foster. Počas rozhovoru s novinármi dostal otázku, prečo jeho meno nie je na plagátoch a v titulkoch uvedené rovnako prominentne ako meno Foster. Podľa Howarda ho to zaskočilo, pretože si tú istú otázku kládol aj on sám.
Keď sa jeho nespokojnosť dostala k producentovi Joelovi Silverovi, nasledoval nepríjemný rozhovor. „Joel Silver za mnou prišiel a povedal mi: ‚Tvoje meno nie je nad názvom filmu preto, že ty nie si hviezda filmu — je ňou Jodie. A ak by si bol nominovaný na Oscara, bude to za vedľajšiu rolu, nie za hlavnú,‘“ spomína herec. Howard priznal, že ho producentove slová nahnevali. „Povedal som mu: ‚Ďakujem, teraz tomu rozumiem. Ale pamätaj si jednu vec — som chlap rovnako ako ty. A ak sa so mnou ešte niekedy budeš takto rozprávať, vyrazím ti zuby z úst,‘“ dodal.
Práve tento výbuch emócií mohol mať podľa herca následky pre jeho kariéru. Terrence Howard totiž patril medzi prvých hercov obsadených do filmu Iron Man z roku 2008. Vo filme stvárnil postavu Jamesa „Rhodeyho“ Rhodesa, blízkeho spojenca Tonyho Starka, ktorého hral Robert Downey Jr. V pokračovaní z roku 2010 sa však už neobjavil. Nahradil ho jeho kolega z filmu Crash, herec Don Cheadle.
Podľa zákulisných informácií nebol režisér Jon Favreau s Howardovým výkonom úplne spokojný a plánoval jeho postavu výrazne zmenšiť. To by zároveň znamenalo aj zníženie honoráru. Howard neskôr priznal, že správa o jeho nahradení bola preňho „šokom života“. Herec, ktorý sa neskôr preslávil najmä v seriáli Empire, dnes priznáva, že problémom mohla byť aj jeho povaha. „Moja agresivita a potreba dokázať, že som chlap, ma mohli pripraviť o viacero príležitostí,“ priznal.
Spomenul si aj na radu od hereckej legendy Denzela Washingtona. Ten mu vraj povedal vetu, na ktorú dodnes nezabudol. „Pozri sa na svoje ruky — stále máš zovreté päste. Producenti sa snažia otvoriť tvoju ruku, aby ti do nej mohli dať peniaze, ale ty ju držíš pevne zatvorenú. A tým si ničíš vlastné šance,“ citoval Washingtonove slová.