Šutaj Eštok daroval Lučanského rodine umelecké dielo: Urobil však CHYBU! TOTO si vážne NIKTO nevšimol?

BRATISLAVA – Minister vnútra prestrelil rok. V utorok sa na policajnom prezídiu spomínalo na Milana Lučanského (†51). Zatiaľ čo jeho syn Adam odovzdal do depozitu Múzea polície Slovenskej republiky jeho uniformu, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na oplátku odovzdal Lučanského rodine sklenenú reliéfnu plastiku s vyobrazením „Padlý anjel“. Akcia, ktorou si chcel minister vnútra uctiť bývalého policajného prezidenta však skončilo faux pas. Na plastike je totiž zlý rok narodenia.
Bývalý policajný prezident sa narodil podľa dostupných informácií 10. februára 1969. Tento dátum narodenia má uvedený aj na náhrobnej tabule. Na plastike, ktorú Lučanského rodine daroval šéf rezortu vnútra, je však uvedené, že Lučanský sa narodil v roku 1968.
Chybu si už všimli aj v radoch opozície. „To, že dal (Matúš Šutaj Eštok, pozn. red) spraviť pamätník Lučanskému na Prezídiu PZ, som už skritizoval. Ale, že mu dal vytesať nesprávny dátum narodenia a nazval pamätník “PADLÝ ANJEL”, to už je iná mozgová atletika,“ uviedol bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko). Zlý rok narodenia na plastike si všimla aj SaS.
O stanovisko v súvislosti s chybou sme požiadali aj rezort vnútra.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v utorok uviedol, že rodine Milana Lučanského odovzdal spomienkové dielo – letiaceho anjela, doplneného sklenenou pamätnou doskou s osobným venovaním a tento symbol má pripomínať službu, zodpovednosť a ľudský rozmer, ktorý musí mať výkon moci aj spravodlivosti. Lučanského označil za človeka, ktorý celý svoj profesionálny život zasvätil službe štátu, ochrane zákonnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky.
„V prvom rade však myslíme na rodinu – na ich stratu, bolesť a dôstojnosť, s akou ju nesú. Táto tragédia je pre nás všetkých aj záväzkom. Záväzkom, aby sa podobné zlyhania systému nikdy nezopakovali. Aby bezpečnostné zložky slúžili spravodlivosti, nie politickému boju. A aby ľudská dôstojnosť mala vždy svoje pevné miesto,“ napísal.
Plastiku si prevzal Lučanského syn Adam, ktorý je poslancom Národnej rady SR za SNS. „Pri tejto príležitosti som zároveň srdečne prijal dar od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a policajnej prezidentky Jany Maškarovej – sklenenú reliéfnu plastiku s vyobrazením ´Padlý anjel´, za čo v mene celej rodiny úprimne ďakujeme,“ uviedol.
Doplnil, že ide o osobný dar od ministra vnútra, momentálne je dočasne zapožičaný na Prezídiu Policajného zboru. "Kým bude vôľa, pevne verím, že tento pamätník bude vystavený vo vestibule budovy," dodal.
Bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.