Mečiar otvoril brány do kontroverznej vily Elektra: Aha, ako to tam vyzerá! TAKTO hostil návštevu

BRATISLAVA - Bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar otvoril brány svojej vily Elektra v Trenčianskych Tepliciach a nechal nahliadnuť do prostredia, v ktorom dnes žije. V ikonickom sídle, ktorý sa kedysi spájal s otáznikmi a symbolizoval jeho éru, a na ranči v Dolnej Porube si užíva jeseň života.
Kedysi milovaný a zároveň kontroverzný slovenský expremiér Vladimír Mečiar vpustil do svojho súkromia šéfredaktora portálu napalete.sk. Tentoraz otvoril dvere do vily Elektra v Trenčianskych Tepliciach – miesta, ktoré sa roky spájalo s otáznikmi okolo financovania jeho kúpy a prestavby. V roku 2000 kvôli tomu vnikli do domu kukláči. Mečiar to nikdy nedokázal presvedčivo vysvetliť, a vila sa tak stala symbolom éry, v ktorej mal v rukách mimoriadnu moc.
Návštevu pohostil, ako sa patrí
Fotografie z návštevy Kapusta zverejnil aj na sociálnej sieti. Mečiar sa v tomto prostredí už na prvý pohľad cíti úplne doma. Sedel v pohodlnom kresle v priestrannej obývačke zariadenej v tradičnom, teplom štýle. Masívny drevený nábytok, vitríny s dekoráciami, obrazy na stenách a veľký televízor vytvárajú atmosféru, ktorá kombinuje reprezentatívnosť s domácim komfortom. Všetko pôsobí uhladene, akoby roky nič nezmenilo rytmus jeho života.
Ako hostiteľ si dal záležať. Na konferenčnom stole pripravil bohaté pohostenie – misy so syrom, šunkou, zeleninou, pečivom, sušienkami či chipsami. Nechýbajú fľaše minerálky a limonády, vedľa nich čisté poháre pripravené pre návštevu. Pôsobí to, akoby chcel ukázať, že aj keď už dávno nie je v politike, stále vie, ako na Slovensku prijať hostí tak, aby sa cítili vítaní. „Ďakujeme za príjemné popoludnie a kráľovské pohostenie u zakladateľa štátu v Trenčianskych Tepliciach,“ ocenil Kapusta.
Rozporuplné reakcie ľudí
Reakcie na návštevu Mečiara vo vile Elektra ukazujú, ako silno dokáže bývalý premiér polarizovať verejnosť aj po rokoch. Pod príspevkom sa objavili ostré odsúdenia aj bezvýhradná podpora. Michal považuje obdiv k Mečiarovi za nepochopiteľný a tvrdí, že „národ, ktorý velebí zločincov, nemá šancu na dobrý život“. Monika pripomína jeho minulosť a píše, že ďakovať mu je absurdné, keďže podľa nej „rozkladal štát a položil základy privatizácie a rozkrádania“.
Na opačnom konci spektra stoja komentáre Kataríny, ktorá mu praje veľa zdravia a označuje ho za svojho „naj politika“, či Silvie, ktorá tvrdí, že by sa Mečiar „veľmi zišiel v politike“, lebo podľa nej hovoril vecne a bol obeťou mediálnej propagandy. Tieto protichodné reakcie ukazujú, že Mečiarova éra zostáva aj dnes témou, ktorá rozdeľuje spoločnosť na dva nezmieriteľné tábory.
Navplyvnejší politik 90. rokov, s ktorým sa spájajú viaceré kauzy
Vladimír Mečiar patril v 90. rokoch k najvplyvnejším politikom na Slovensku. Na čele vlády stál trikrát – najprv v rokoch 1990 až 1991, potom v období 1992 až 1994 a napokon počas svojho najdlhšieho a najkontroverznejšieho mandátu v rokoch 1994 až 1998. Práve toto obdobie sa spája s najväčšími škandálmi, ktoré dodnes výrazne ovplyvňujú jeho obraz v spoločnosti.
K najznámejším kauzám patrí únos prezidentovho syna Michala Kováča ml. v roku 1995, ktorý podľa vyšetrovania vykonali príslušníci SIS pod kontrolou Mečiarovej vlády. Keď v roku 1998 dočasne zastupoval prezidenta, udelil amnestie, ktoré znemožnili vyšetriť nielen únos, ale aj ďalšie prípady. Tieto amnestie boli zrušené až v roku 2017. Mečiarove vlády sprevádzali aj sporné privatizácie, podozrenia zo spolupráce s ŠtB či zmiznuté spisy z trenčianskej pobočky ŠtB počas jeho pôsobenia na ministerstve vnútra.
Mečiar dnes žije v ústraní, no v prostredí, ktoré pôsobí stabilne a zabezpečene – v dôchodku, o akom môže väčšina Slovákov len snívať. Vila Elektra aj po rokoch zostáva miestom, kde sa prelína jeho minulosť s prítomnosťou, a kde sa naplno ukazuje kontrast medzi jeho politickým dedičstvom a životom, ktorý vedie dnes.
archívne video