Vierka povedala Janymu NIE: Dôvod, prečo nechce druhé dieťa, vás prekvapí

BRATISLAVA - Vierka Ayisi a Jany Landl patria k najstabilnejším párom nášho šoubiznisu a po narodení dcérky doslova žiaria. Hoci by sa mohlo zdať, že druhé dieťatko je na ceste, realita v ich domácnosti je nateraz úplne iná.
Vierka Ayisi si rolu maminy naplno užíva, no téma druhého prírastku do rodiny u nich doma naráža na rozdielne postoje. Kým mnohé páry túžia po súrodencovi čo najskôr, Vierka to vidí inak. Ako jedináčik má totiž na výchovu špecifický pohľad. „Ak tam na mňa ešte čaká nejaké dieťatko ako na mamu, tak to bude, ale moja preferencia je zatiaľ nie, z viacerých dôvodov. Jednak si užívam čas s dieťatkom a tým, že som bola jedináčik, tak mi príde prirodzené, že pozornosť ide stopercentne jej, a potom aj fyzionomicky,“ priznala otvorene pre Topky.sk Vierka, ktorá sa po pôrode konečne dostala do vysnívamej formy a opäť vhupla aj do pracovného kolotoča.
Na druhej strane stojí Jany Landl, ktorý vyrastal v úplne inom prostredí. Jeho korene siahajú do obrovskej rodiny, kde o krik a smiech detí nikdy nebola núdza. „Ja som veľmi rodinne založený. Moja mamina pochádza zo šiestich detí, môj otec zo šiestich detí, my sme traja. Ja som vyrastal v obrovskej rodine, takže pre mňa je to taký sen,“ netajil známy tréner. Zároveň však ukázal obrovskú dávku pokory a pochopenia voči svojej partnerke. Uvedomuje si totiž, že hlavné bremeno nenesie on. „Ja som v tomto smere sekundárny, pretože Vieročka je tá, ktorá to odrodí a vynosí. Pre muža je to veľmi jednoduché, že majme veľa detí,“ dodal Jany s tým, že pre správneho muža je ďalšie dieťa predovšetkým obrovským záväzkom.
Je jasné, že v tejto dôležitej otázke má nateraz rozhodujúce slovo práve ona. Janyho postoj k otcovstvu a zodpovednosti, ktorú cíti voči svojej rodine, je však príkladom pre mnohých mužov.
