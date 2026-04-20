Tragédia na prešovskej stanici: Žena na bicykli vošla priamo pod vlak, boj o život v nemocnici prehrala!

PREŠOV - K nešťastiu došlo v nedeľu 19. apríla v podvečerných hodinách na ulici Masarykovej v Prešove. Podľa policajných informácií 58-ročná žena prechádzala na bicykli cez železničný služobný prechod smerom na nástupište číslo 7. V tom čase však už k miestu prichádzal osobný vlak.
Žena sa pravdepodobne pokúsila prejsť popred idúci vlak, no ten ju zachytil. Náraz bol devastačný. „Došlo k zrážke vlaku so ženou, žena utrpela závažné zranenia. V kritickom stave bola prevezená do nemocnice,“ uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Rušňovodič vlaku sa podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Prípadom sa okamžite začal zaoberať poverený príslušník Odboru železničnej polície v Prešove. Pôvodne začaté trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví sa vzhľadom na úmrtie obete mení. „Vec bude prekvalifikovaná na trestný čin usmrtenia,“ doplnila hovorkyňa Ligdayová.