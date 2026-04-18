Sláva je nebezpečná! Bardy je šťastne zadaný, ale... Toto by dnes nebolo také jednoduché

BRATISLAVA - Ide mu karta! Adam Bardy aktuálne moderuje nablýskanú šou Let's Dance, no jeho začiatky boli od sveta šoubiznisu na míle vzdialené. Herec a moderátor priznal, že kým dnes ho fanúšičky spoznávajú na každom kroku, jeho manželka Bibiána s ním začala chodiť v dobe, kedy nebol hviezdou akou je teraz!
Adam Bardy a jeho manželka Bibiána patria k najkrajším párom nášho šoubiznisu. Manželia sú spolu už desaťročie a kým si krásna modelka padla do oka s vojakom a členom čestnej stráže, dnes má doma hviezdu. Práve fakt, že sa spoznali v čase, kedy Bardy nehviezdil na obrazovkách si však herec a moderátor nevie vynachváliť. „Som rád, že sme začali vtedy, keď som bol členom čestnej stráže, pretože si myslím, že hľadať si životnú partnerku teraz by paradoxne nebolo až také jednoduché. Tým, že sme spolu pomerne dlho, tak jej jednoducho verím a nemusím mať podozrenie, že je za tým niečo iné,“ vysvetlil Adam.
Vyťažený herec a moderátor dnes musí riešiť aj klasickú rodičovskú dilemu – ako skĺbiť prácu s výchovou troch detí. K prvorodenému synovi Alanovi totiž koncom roka 2024 pribudli dvojičky Leon a Evan a ich rodinná "svorka" sa poriadne rozrástla. A hoci sa Adam snaží byť s rodinou čo najviac, pocity viny ho pri nedostatku času neopúšťajú. „Vždy budem mať výčitky. Akýkoľvek čas, ktorý trávim mimo, vnímam s pocitom, že deti sú doma a rád by som bol s nimi. Som zástancom toho, že treba tráviť s nimi veľa času a záleží aj od toho, ako kvalitný je ten čas,“ priznal trojnásobný otec. Nevyhol sa ani hodnoteniu, čo dnes veľmi silno vníma v uliciach či na ihriskách. Jeho postreh o tom, akým spôsobom trávime čas so svojimi ratolesťami, je na zamyslenie...
