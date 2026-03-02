Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Spal na machu a halucinoval v lese: Študent chce za rok odbehnúť všetky ultramaratóny Slovenska

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: Marek Kubica )
© Zoznam/ © Zoznam/

Ešte pred rokom nemal za sebou ani maratón. Dnes má za sebou stovky kilometrov a extrémne preteky po celom Slovensku. Beží preto, aby deti s rakovinou mohli raz povedať: IDEME ŽIŤ.

Je noc, hlboký les a ticho prerušuje len jeho dych. Na hodinkách svieti číslo 140. Toľko kilometrov má už za sebou. Marek Kubica kráča tmou a hľadá občerstvovaciu stanicu. Poslednú mal pred tridsiatimi kilometrami. Je unavený, podráždený, dezorientovaný.

„Zrazu som v diaľke uvidel malé svetielko. V tom momente som si povedal – to je značenie, som zachránený,“ spomína. Rozbehol sa smerom k nemu. „A to svetlo sa zrazu rozbehlo preč. Bola to srna.V tej chvíli som si mohol sadnúť do lesa a skončiť. Úprimne, chcel som. Ale nadýchol som sa a pokračoval. Pretože viem, že každý kilometer, ktorý bežím, má konkrétny cieľ – pomôcť deťom s rakovinou.“

Spal na machu a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Marek Kubica )

Marek Kubica je študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nie je profesionálny športovec. Pred touto výzvou nemal odbehnutý ani klasický maratón. „Intenzívne som začal behať až koncom roka 2024. Skôr som si chcel dokázať, že keď už nevládzem, viem spraviť ešte jeden krok,“ hovorí.

Myšlienka vznikla nenápadne. „Pozeral som si zoznam slovenských ultramaratóncov. Keď som videl, koľko ich je, preblesklo mi hlavou – čo keby som ich odbehol všetky? V tom momente som dostal strach a stránku som zavrel.“

Spal na machu a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Marek Kubica )

Napokon sa k nej vrátil. A rozhodol sa, že to skúsi. Za jediný rok chce absolvovať všetky slovenské ultra trail maratóny a vyzbierať 10 000 eur pre Svetielko nádeje v rámci výzvy Ja bežím ty prispej, organizáciu, ktorá pomáha detským onkologickým pacientom v Banskej Bystrici a okolí.

Realita ultramaratónov však nie je o pekných výhľadoch na hory. Je o krízach.

Na Ultrafatre (55 kilometrov a 3 800 metrov prevýšenie) ho zastihla prudká búrka. „Milujem blesky, ale nie keď som priamo v nich. Na chate pod Borišovom to bolo epicentrum. Blesky šľahali všade okolo nás. Boli sme celý premoknutí. Už sme si z toho robili srandu, že keby nás trafí, budúci rok bude spomienkový beh.“

Spal na machu a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Marek Kubica )

Na 137-kilometrovom ultramaratóne Stovka Považím bežal 42 hodín takmer bez spánku. Druhá noc bola kritická. „Spal som na machu, na lavičke, v sede. Ale potom som si našiel peň asi dvadsať centimetrov od strmého zrázu. V tej chvíli mi bolo všetko jedno. Dve noci bez spánku, halucinácie… To drevo bolo pre mňa ako perina.“

Na 120-kilometrovom Big Bear Ultra mal pocit, že sa kopce opakujú. „Išli sme hore-dole asi pätnásť kilometrov a ja som mal pocit, že sa vraciam stále na to isté miesto. Že sa tie kopce pohybujú. To bol čisto mentálny boj.“

Spal na machu a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Marek Kubica )

Práve hlava rozhoduje. „Všetko bolí rovnako. Rozdiel je len v tom, či sa rozhodneš pokračovať.“

Prečo to teda robí?

Pomoc spojil so Svetielko nádeje, ktoré pôsobí na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici a pomáha rodinám detí s rakovinou.

„Uvedomil som si, že ja môžem bežať. Deti na onkológii často nemôžu ani vyjsť z izby. To, čo prežívam ja, je dobrovoľné. Ony si to nevybrali.“

Počas behov na to myslí najmä v krízach. „Keď už naozaj nevládzem, poviem si, že tento kilometer nie je o mne.“

Dnes má za sebou väčšinu plánovaných behov. Prebehol stovky kilometrov, prekonal extrémne prevýšenia a vyzbieral už viac ako 6 000 eur. Do konca výzvy mu zostávajú posledné dva ultramaratóny. Jeden z nich si dokonca zopakuje – no pridá si v rámci neho ďalších 20 kilometrov navyše.

Marek si svoj boj vybral dobrovoľne. Deti s rakovinou nie.

On sa postaví na štart, keď chce. Ony sa do svojho zápasu zobudia bez toho, aby si ho mohli zvoliť. On môže spomaliť. Ony musia pokračovať.

Spal na machu a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Marek Kubica )

A práve preto beží.

Svetielko nádeje stojí pri deťoch a ich rodinách každý deň. Poskytuje psychosociálnu podporu priamo na oddelení, pomáha so zvýšenými nákladmi na liečbu, zabezpečuje fyzioterapiu, dobrovoľníkov aj canisterapiu so psíkmi. Rodinám ponúka ubytovanie pri nemocnici, bezpečný prevoz na hospitalizácie a rekondičné pobyty po liečbe. A pre najťažšie prípady zabezpečuje aj detský mobilný hospic.

Pomoc je bezplatná a dostupná pre všetkých.

Marek si vybral, že bude bojovať.
Aby deti mohli povedať: IDEME ŽIŤ.

Aj vy môžete byť súčasťou jeho príbehu. Darovaním 2 % z dane podporíte konkrétnu pomoc deťom, ktoré si chorobu nevybrali – no každý deň si vyberajú odvahu.

Viac informácií nájdete tu: https://www.svetielkonadeje.sk/poukazanie-2-z-dane/   

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Správy
Lyžovačka v stredisku Jahodná pri Košiciach
Lyžovačka v stredisku Jahodná pri Košiciach
Správy
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Od začiatku roka máme
Od začiatku roka máme stále hlbšie do vrecka: Rapídne hore išla kuracina aj väčšina ovocia! Čo naopak zlacnelo?
Ekonomika
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi
Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi mali počas olympiády vykradnúť dom!
Domáce
Pozor na poľadovicu: HP Vrchslatina a cesta Vígľaš – Červeňany sú ráno nebezpečné
Pozor na poľadovicu: HP Vrchslatina a cesta Vígľaš – Červeňany sú ráno nebezpečné
Regióny

Zahraničné

Americká stíhačka havarovala.
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútila americká stíhačka F-15
Zahraničné
Ilustračné foto
Ropa kvôli útokom na Irán prudko zdražuje: Brent si pripisuje zhruba osem percent
Zahraničné
Letecké útoky na Irán
Letecké útoky na Irán ohrozujú turistov: Drony dopadli len stovky metrov od výletnej lode!
Zahraničné
Čierny dym nad budovou
Čierny dym nad budovou veľvyslanectva USA v Kuvajte! Ľudí vyzvali, aby sa ukryli
Zahraničné

Prominenti

Brit Awards. Na snímke
Kelly Osbourne DESÍ vzhľadom: Stráca sa pred očami... Už sa na seba nepodobá!
Zahraniční prominenti
Elán
SMUTNÁ správa pre fanúšikov Elánu: Kapela hlási DEFINITÍVNY KONIEC!
Domáci prominenti
Dovolenka sa zmenila na
Dovolenka sa zmenila na HOROR: Jojkárska moderátorka je v Dubaji... V noci ich museli EVAKUOVAŤ!
Domáci prominenti
Známa slovenská herečka žila
Známa slovenská herečka žila so slávnym hudobníkom: Obaja podľahli rakovine... Prežil ju len o rok!
Osobnosti

Zaujímavosti

Považujete sa za nefajčiara,
Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!
Zaujímavosti
V posteli už mesiace
V posteli už mesiace ticho? Ak vaše telo dlhšie nepocítilo vášeň, pri najbližšom pokuse vás čaká TOTO! Nič príjemné...
Zaujímavosti
Toto robí banán s
Toto robí banán s vašou hladinou cukru v krvi
vysetrenie.sk
Exčlenka posádky luxusnej lode
Exčlenka posádky luxusnej lode otvorene: TÝMTO správaním ju cestujúci vytáčajú do vývrtky! Sexuálne návrhy sú len začiatok
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?

Šport

Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
Ostatné
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
Tipsport ELH
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
Niké liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Domáca čokoládová granola len z pár surovín
Domáca čokoládová granola len z pár surovín
Chuťovky
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Výber receptov

Technológie

Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Veda a výskum
Liberty Class vydrží tri mesiace bez posádky. Americké námorníctvo testuje loď, ktorá nepotrebuje námorníkov
Liberty Class vydrží tri mesiace bez posádky. Americké námorníctvo testuje loď, ktorá nepotrebuje námorníkov
Armádne technológie
Rakovina práve prišla o svoj štít: Vedci našli spôsob, ako efektívne poraziť jej obrancov
Rakovina práve prišla o svoj štít: Vedci našli spôsob, ako efektívne poraziť jej obrancov
Veda a výskum
Poznáš tieto tri funkcie Google Máp? Cestu si môžeš naplánovať ešte predtým, ako sa postavíš z gauča
Poznáš tieto tri funkcie Google Máp? Cestu si môžeš naplánovať ešte predtým, ako sa postavíš z gauča
Návody

Bývanie

Ešte aj toaleta vás očarí svojím dizajnom! O trendy a priemernosť tu nešlo, ich dom však vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta vás očarí svojím dizajnom! O trendy a priemernosť tu nešlo, ich dom však vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

Pre kutilov

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zamilované páry na plese 2026: Nela Slováková po boku športovca trochu inak a kto je táto (ne)známa kráska?
Zahraničné celebrity
Zamilované páry na plese 2026: Nela Slováková po boku športovca trochu inak a kto je táto (ne)známa kráska?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Od začiatku roka máme
Ekonomika
Od začiatku roka máme stále hlbšie do vrecka: Rapídne hore išla kuracina aj väčšina ovocia! Čo naopak zlacnelo?
Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi
Domáce
Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi mali počas olympiády vykradnúť dom!
ONLINE Tretí deň vojny
Zahraničné
ONLINE Tretí deň vojny proti Iránu: Izrael útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone, hlásia obete
MIMORIADNY ONLINE Dronový útok
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dronový útok na kľúčový ruský prístav: Hlásia zranených a poškodené domy!

Ďalšie zo Zoznamu