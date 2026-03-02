Spal na machu a halucinoval v lese: Študent chce za rok odbehnúť všetky ultramaratóny Slovenska

Ešte pred rokom nemal za sebou ani maratón. Dnes má za sebou stovky kilometrov a extrémne preteky po celom Slovensku. Beží preto, aby deti s rakovinou mohli raz povedať: IDEME ŽIŤ.
Je noc, hlboký les a ticho prerušuje len jeho dych. Na hodinkách svieti číslo 140. Toľko kilometrov má už za sebou. Marek Kubica kráča tmou a hľadá občerstvovaciu stanicu. Poslednú mal pred tridsiatimi kilometrami. Je unavený, podráždený, dezorientovaný.
„Zrazu som v diaľke uvidel malé svetielko. V tom momente som si povedal – to je značenie, som zachránený,“ spomína. Rozbehol sa smerom k nemu. „A to svetlo sa zrazu rozbehlo preč. Bola to srna.V tej chvíli som si mohol sadnúť do lesa a skončiť. Úprimne, chcel som. Ale nadýchol som sa a pokračoval. Pretože viem, že každý kilometer, ktorý bežím, má konkrétny cieľ – pomôcť deťom s rakovinou.“
Marek Kubica je študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nie je profesionálny športovec. Pred touto výzvou nemal odbehnutý ani klasický maratón. „Intenzívne som začal behať až koncom roka 2024. Skôr som si chcel dokázať, že keď už nevládzem, viem spraviť ešte jeden krok,“ hovorí.
Myšlienka vznikla nenápadne. „Pozeral som si zoznam slovenských ultramaratóncov. Keď som videl, koľko ich je, preblesklo mi hlavou – čo keby som ich odbehol všetky? V tom momente som dostal strach a stránku som zavrel.“
Napokon sa k nej vrátil. A rozhodol sa, že to skúsi. Za jediný rok chce absolvovať všetky slovenské ultra trail maratóny a vyzbierať 10 000 eur pre Svetielko nádeje v rámci výzvy Ja bežím ty prispej, organizáciu, ktorá pomáha detským onkologickým pacientom v Banskej Bystrici a okolí.
Realita ultramaratónov však nie je o pekných výhľadoch na hory. Je o krízach.
Na Ultrafatre (55 kilometrov a 3 800 metrov prevýšenie) ho zastihla prudká búrka. „Milujem blesky, ale nie keď som priamo v nich. Na chate pod Borišovom to bolo epicentrum. Blesky šľahali všade okolo nás. Boli sme celý premoknutí. Už sme si z toho robili srandu, že keby nás trafí, budúci rok bude spomienkový beh.“
Na 137-kilometrovom ultramaratóne Stovka Považím bežal 42 hodín takmer bez spánku. Druhá noc bola kritická. „Spal som na machu, na lavičke, v sede. Ale potom som si našiel peň asi dvadsať centimetrov od strmého zrázu. V tej chvíli mi bolo všetko jedno. Dve noci bez spánku, halucinácie… To drevo bolo pre mňa ako perina.“
Na 120-kilometrovom Big Bear Ultra mal pocit, že sa kopce opakujú. „Išli sme hore-dole asi pätnásť kilometrov a ja som mal pocit, že sa vraciam stále na to isté miesto. Že sa tie kopce pohybujú. To bol čisto mentálny boj.“
Práve hlava rozhoduje. „Všetko bolí rovnako. Rozdiel je len v tom, či sa rozhodneš pokračovať.“
Prečo to teda robí?
Pomoc spojil so Svetielko nádeje, ktoré pôsobí na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici a pomáha rodinám detí s rakovinou.
„Uvedomil som si, že ja môžem bežať. Deti na onkológii často nemôžu ani vyjsť z izby. To, čo prežívam ja, je dobrovoľné. Ony si to nevybrali.“
Počas behov na to myslí najmä v krízach. „Keď už naozaj nevládzem, poviem si, že tento kilometer nie je o mne.“
Dnes má za sebou väčšinu plánovaných behov. Prebehol stovky kilometrov, prekonal extrémne prevýšenia a vyzbieral už viac ako 6 000 eur. Do konca výzvy mu zostávajú posledné dva ultramaratóny. Jeden z nich si dokonca zopakuje – no pridá si v rámci neho ďalších 20 kilometrov navyše.
Marek si svoj boj vybral dobrovoľne. Deti s rakovinou nie.
On sa postaví na štart, keď chce. Ony sa do svojho zápasu zobudia bez toho, aby si ho mohli zvoliť. On môže spomaliť. Ony musia pokračovať.
A práve preto beží.
Svetielko nádeje stojí pri deťoch a ich rodinách každý deň. Poskytuje psychosociálnu podporu priamo na oddelení, pomáha so zvýšenými nákladmi na liečbu, zabezpečuje fyzioterapiu, dobrovoľníkov aj canisterapiu so psíkmi. Rodinám ponúka ubytovanie pri nemocnici, bezpečný prevoz na hospitalizácie a rekondičné pobyty po liečbe. A pre najťažšie prípady zabezpečuje aj detský mobilný hospic.
Pomoc je bezplatná a dostupná pre všetkých.
Marek si vybral, že bude bojovať.
Aby deti mohli povedať: IDEME ŽIŤ.
Aj vy môžete byť súčasťou jeho príbehu. Darovaním 2 % z dane podporíte konkrétnu pomoc deťom, ktoré si chorobu nevybrali – no každý deň si vyberajú odvahu.
Viac informácií nájdete tu: https://www.svetielkonadeje.sk/poukazanie-2-z-dane/