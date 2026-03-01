Odborník varuje, začínajúci živnostníci dostanú v lete ďalšiu RANU: Pripravte si vaše peňaženky, MIKROODVODY!

BRATISLAVA - Ak sa chystáte začať živnosť alebo ste začínajúci podnikateľ, vedzte, že sa zmenili pravidlá hry. Môže za to konsolidácia verejných financií, ku ktorej štát pristúpil. Trpieť budú aj tieto skupiny ľudí, čiže samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Tí začínajúci si už totiž neužijú také dlhé odvodové prázdniny, ako tomu bolo doposiaľ.
Na prichádzajúcu novú a nie veľmi priaznivú éru pre začínajúcich a drobných podnikateľov upozornil daňový expert a exminister práce Jozef Mihál na sociálnej sieti.
Mihál zákon prezentuje verejnosti a hovorí o mikroodvodoch, ktoré začínajú platiť od 1. júla 2026.
Odvodové prázdniny sa scvrkli
"Týkať sa budú takých SZČO, ktorým "vypršia" 6-mesačné odvodové prázdniny a tých, čo podľa daňového priznania za rok 2025 nepresiahli príjmovú hranicu 9 144 eur," spresnil exminister.
Inými slovami, týka sa vás to, ak váš hrubý zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2025 nepresiahol sumu 9 144 eur.
Môže ešte nastať zvrat
"Avšak, pripravuje sa novela, podľa ktorej časť SZČO bude od povinného poistenia v Sociálnej poisťovni, teda i od mikroodvodov, oslobodená. Pošuškáva sa, že oslobodenie sa bude týkať tých, čo vykonávajú len určité špecifické činnosti alebo podnikajú popri zamestnaní, popri materskej či rodičovskom príspevku, poberajú súčasne dôchodok atď." avizuje Mihál.
"Ako to bude, zatiaľ nevieme..." povzdychol si na záver Mihál.