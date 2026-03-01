Apelujeme na zdržanlivosť a návrat k diplomatickým rokovaniam, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Akékoľvek eskalácie v regióne Blízkeho východu môžu mať ďalekosiahle dôsledky. Vo výzve na zdržanlivosť v súvislosti s aktuálnym konfliktom to na sociálnej sieti uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
„Apelujeme na maximálnu zdržanlivosť. Práve v tomto duchu budeme naďalej vyzývať všetky zúčastnené krajiny, aby sa vrátili k diplomatickým rokovaniam, ktoré sprostredkoval ešte tento týždeň Omán a ktoré podľa ich zdrojov prebiehali produktívne a optimisticky,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Opätovne kritizoval vojenskú intervenciu
Opätovne kritizoval vojenskú intervenciu voči iránskemu vládnucemu režimu. „Môžeme mať výhrady voči viacerým krokom, no nie je možné niekoho len tak napadnúť silou. Náš postoj je preto jednoznačný - pre Slovenskú republiku je akékoľvek porušenie medzinárodného práva neprijateľné,“ vyhlásil minister s tým, že vojenským útokom Izraela a Spojených štátov amerických na Irán bola porušená Charta OSN. Vyjadril zároveň solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali objektom odvetných úderov zo strany Iránu.
Spojené štáty a Izrael v sobotu (28. 2.) spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a krajiny Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.