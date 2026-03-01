Ministerstvo neeviduje nateraz žiadneho zraneného slovenského občana na Blízkom východe

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neeviduje nateraz žiadneho zraneného slovenského občana na Blízkom východe. V stanovisku pre Uviedol komunikačný odbor MZVEZ.
Ministerstvo koordinuje postup medzi rezortmi aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Pripomína, že vzhľadom na bezpečnostné riziká je vzdušný priestor nad blízkovýchodným regiónom v súčasnosti uzavretý. Ozrejmilo, že je v pohotovosti a v kontakte s občanmi, ktorí sa zaevidovali cez dobrovoľnú registráciu MZVEZ, a to prostredníctvom SMS a emailov.
Môžu kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete. Všetky cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.
MZVEZ zároveň odporúča slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie prostredníctvom webovej stránky ministerstva alebo mobilnej aplikácie Svetobežka. Rezort na svojom webe informoval, že k 1. marcu viaceré krajiny Blízkeho východu vydali naliehavé bezpečnostné upozornenia pre verejnosť v súvislosti s rozsiahlym zachytávaním rakiet a bezpilotných lietadiel (dronov). Orgány v krajinách Perzského zálivu vyzývajú verejnosť, aby v prípade nálezu neznámych predmetov alebo trosiek dodržiavala pokyny. Vyzývajú ľudí, aby sa nedotýkali neznámych predmetov, nepribližovali sa k nim ani s nimi nemanipulovali, z dôvodu, že môžu obsahovať nevybuchnutú muníciu, nebezpečné látky alebo môžu byť nestabilné.
„Ak je vyhlásený poplach, bezodkladne sa presuňte do najbližšej budovy alebo iného bezpečného priestoru, zdržujte sa mimo okien, dverí a otvorených priestranstiev, kde hrozí dopad trosiek,“ upozornil rezort. V prípade, že niekto spozoruje trosky alebo podozrivý predmet, má si zachovať bezpečný odstup a bezodkladne informovať miestne záchranné zložky.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty americké spolu s Izraelom v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.