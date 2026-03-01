Máme zarobené na poriadny PROBLÉM: Zavretý Hormuzský prieliv by bola pohroma, ceny na čerpačkách VYBUCHNÚ!

BRATISLAVA - Napätie na Blízkom východe prudko eskaluje. Spojené štáty a Izrael v sobotu nad ránom podnikli úder na Irán, pričom prezident Donald Trump vyhlásil, že cieľom je zničiť iránsky jadrový program a prípadne zvrhnúť režim v Teheráne. Irán reagoval tvrdou rétorikou a hrozbami. Svetové trhy teraz sledujú jediné miesto – Hormuzský prieliv. Práve jeho prípadná blokáda by mala okamžitý dopad aj na slovenské čerpacie stanice. Irán sa k tomu zatiaľ neodhodlal.
Ako upozorňuje denník SME, už samotná hrozba uzavretia prielivu stačí na to, aby ceny ropy po otvorení trhov prudko vystrelili nahor. Finančné a komoditné burzy boli počas víkendu zatvorené, preto sa efekt zatiaľ neprejavil. Analytici však očakávajú volatilitu a výrazné zdražovanie. Slovensko je plne závislé od dovozu ropy a pohonných látok, preto by sa akýkoľvek otras na globálnom trhu premietol do cien benzínu a nafty prakticky okamžite. Ak by sa tranzit ropy cez prieliv čo i len obmedzil, motoristi by mohli v priebehu dní pocítiť nárast cien o desiatky centov za liter.
Najvyťaženejšie miesto na presun barelov ropy
Hormuzský prieliv leží medzi Iránom a Ománom a spája Perzský záliv s Arabským morom. V najužšom mieste má iba 33 kilometrov, pričom lodná doprava je sústredená do ešte užších koridorov. Denne ním prechádza približne 20 miliónov barelov ropy, čo predstavuje asi pätinu svetovej spotreby, a viac ako pätina globálneho exportu skvapalneného plynu. Ide o najcitlivejší energetický uzol planéty.
Boje zďaleka nekončia: Prudká eskalácia a PROTIÚTOK Iránu za smrť Chameneího, cieľom sú základne USA!
Lode sú opatrné, preplávať oblasťou síce nikto nezakázal, ale varovanie vydali
Hoci Irán oficiálne prieliv neuzavrel, viaceré lode dostali varovanie, aby do oblasti nevstupovali. Vzniká tak situácia, keď je trasa fakticky nepoistiteľná. Tankery západných spoločností sa jej môžu vyhýbať a plaviť sa budú najmä čínske či ruské plavidlá vrátane takzvanej tieňovej flotily. Už samotné zvýšené poistné a rizikové prirážky tlačia cenu ropy nahor.
Irán hrozí blokádou od islamskej revolúcie v roku 1979, no k plnému uzatvoreniu nikdy nedošlo. Teherán si uvedomuje, že by tým poškodil aj vlastný export a vyvolal priamu vojenskú reakciu USA a ich spojencov. V krajnom scenári by však mohol použiť tisíce námorných mín či nasadiť drony a ponorky. Odmínovanie by trvalo týždne až mesiace – a to by znamenalo šok pre globálnu ekonomiku.
Pre Slovákov je kľúčové najmä to, že ceny palív reagujú na očakávania trhu. Ak sa konflikt rozšíri alebo sa prieliv stane nepriechodným, ceny na pumpách môžu rásť veľmi rýchlo. Ak sa napätie zmierni, trh časť zdraženia koriguje. Najbližšie dni tak rozhodnú o tom, či si motoristi priplatia len mierne, alebo budú čeliť najväčšiemu cenovému šoku za posledné roky.
Pred Hormuzským prielivom čaká najmenej 150 tankerov
Najmenej 150 tankerov aktuálne kotví v otvorených vodách Perzského zálivu za Hormuzským prielivom a ďalšie desiatky lodí stojí na druhej strane tejto strategickej morskej úžiny. V nedeľu o tom informovala agentúra Reuters, ktorá zanalyzovala dostupné dáta o námornej doprave z portálu MarineTraffic. Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií.
Reuters pripomína, že Teherán už roky hrozí zablokovaním tejto úzkej vodnej cesty v prípade útoku na svoje územie. V sobotu po útokoch USA a Izraela na Irán Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) varoval, že plavba cez Hormuzský prieliv je kvôli útokom USA a Izraela nebezpečná, a preto je pre lode uzavretý. Iránska štátna televízia v nedeľu uviedla, že jeden tanker sa v Hormuzskom prielive potápa po tom, čo bol zasiahnutý pri pokuse preplávať ním. Na zverejnených záberoch vidieť, ako z horiaceho tankera na mori vychádza hustý čierny dym.