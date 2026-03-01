Svetový poriadok je po údere v Iráne rozbitý na padrť: Protestujúci vpálili do budovy OSN a podpálili ju!

KARÁČI - Počas proiránskeho zhromaždenia pred konzulátom Spojených štátov v pakistanskom meste Karáčí prišlo o život najmenej deväť ľudí. Ďalších vyše 25 ich bolo zranených. Pre agentúru AFP to uviedol hovorca záchrannej služby s tým, že väčšinou šlo o strelné zranenia.
Tisíce demonštrantov vyšli do ulíc aj v meste Láhaur na východe Pakistanu a v meste Skardu na severe krajiny, kde počas protiamerickej a protiizraelskej demonštrácie jej účastníci podpálili budovu, kde sídli OSN, informovala agentúra Reuters. V nedeľu popoludní sa očakáva demonštrácia aj v Islamabade, a to v diplomatickej štvrti, kde sídli i americká ambasáda.
AFP dodala, že do konzulátu USA v Karáčí sa v nedeľu ráno v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán pokúsili vtrhnúť stovky proiránskych demonštrantov. Dav tvorili prevažne mladí ľudia, ktorí preliezli cez hlavnú bránu a dostali sa na príjazdovú cestu ku konzulárnej budove, pričom na nej rozbili niekoľko okien. Polícia použila na rozohnanie davu slzotvorný plyn.
Z videozáznamov nasnímaných na mieste vyplýva, že demonštranti chceli pomstiť smrť iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý sa stal jednou z obetí sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Cieľom demonštrantov bolo podpáliť budovu konzulátu USA, čo sa im však nepodarilo. Ešte do príchodu bezpečnostných zložiek však stihli podpáliť blízku policajnú stanicu.
AFP vo svojej správe konštatuje, že napriek častým protizraelským a protiamerickým protestom sú násilné strety tohto rozsahu v Pakistane zriedkavé. Šiitskí moslimovia tvoria približne 15 percent z asi 250-miliónovej populácie Pakistanu a patria k jednej z najväčších šiitských komunít na svete. Zhromaždenia na podporu Iránu sa v nedeľu konali aj v Iraku, kde sa stovky demonštrantov pokúšali vtrhnúť do prísne stráženej Zelenej zóny v irackej metropole Bagdad. Ide o štvrť, kde sídli aj veľvyslanectvo Spojených štátov a viaceré medzinárodné organizácie.
Irackí lídri vrátane vplyvného šiitského duchovného Muktadu as-Sadra medzičasom vyjadrili ľútosť nad smrťou iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího. V Iraku v súvislosti s tým vyhlásili trojdňový štátny smútok. Pakistan a Irak majú po Iráne najväčšiu šiitskú moslimskú populáciu, doplnila AFP.