Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

KDH vyzýva vládu: Ide o zvolanie Bezpečnostnej rady pre situáciu na Blízkom východe

Viliam Karas.
Viliam Karas. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva vládu SR na bezodkladné zvolanie Bezpečnostnej rady (BR) SR v súvislosti s aktuálnou geopolitickou situáciou a eskalujúcimi nepokojmi na Blízkom východe. Informovalo komunikačné oddelenie KDH. Na zvolanie BR vyzýva aj Hnutie Slovensko.

Podpredseda KDH Viliam Karas zdôrazňuje, že štát musí v čase krízy fungovať a verejnosť musí byť o jeho krokoch bezodkladne informovaná. „Občania majú právo vedieť, čo vojenský konflikt v krajinách Perzského zálivu znamená pre bezpečnosť Slovenska aj pre ich blízkych, ktorí sa momentálne nachádzajú v oblastiach zasiahnutých konfliktom,“ uviedol Karas.

archívne video

Minister obrany Robert Kaliňak poskytol svoj pohľad na napätú situáciu na Blízkom východe (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kresťanskí demokrati pripomínajú, že okrem fyzickej bezpečnosti občanov je v stávke aj hospodárska stabilita štátu. „Rovnako zásadnou témou je ekonomická bezpečnosť. Slovensko patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky v Európe, a preto je mimoriadne citlivé na globálne konflikty, ktoré sa premietajú do cien energií, tovarov a služieb. Musíme byť pripravení konať, chrániť slovenský priemysel, pracovné miesta aj spotrebiteľov,“ prízvukuje Karas s tým, že je dnes rozhodujúce ukázať, že občania sa môžu plne spoľahnúť na ochranu zo strany štátu.

Už v nedeľu ráno mala BR zasadnúť

O opodstatnenosti bezodkladného zvolania Bezpečnostnej rady štátu v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe je presvedčené aj Hnutie Slovensko. „Už v nedeľu ráno mala BR zasadnúť, mala sa zaoberať tým, aké sú scenáre vývoja, ako budeme situáciu riešiť, ak sa konflikt rozšíri, ako sa budeme koordinovať s inými krajinami Európskej únie,“ uviedol na nedeľňajšom tlačovom brífingu predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš. „Namiesto toho vidíme, ako si predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a jeho spolustraníci liečia svoje boliestky,“ reagoval na nedeľnú tlačovú konferenciu premiéra.

Šipoš takisto súhlasí s tým, že ak Fico dostal pozvánku od ukrajinského prezidenta na rozhovor o vzájomnej spolupráci, mal by ju prijať a odcestovať na Ukrajinu. „Ak mu naozaj záleží na tom, aby znovuobnovil dodávky cez ropovod Družba, a ak to s politikou na štyri svetové strany myslí vážne, mal by tam ísť,“ zdôraznil Šipoš.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty americké spolu s Izraelom v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.

Viac o téme: VládaKDHIránIzraelViliam Karas
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister obrany bije na
Minister obrany bije na poplach! Dve iránske rakety smerovali k CYPRU!
Zahraničné
Irán má po smrti
Irán má po smrti Chameneího nového lídra: Najvyšším vodcom je tento MUŽ!
Zahraničné
Boris Susko
Eskalácia napätia na Blízkom východe je rizikom pre globálnu bezpečnosť, tvrdí Susko
Domáce
Svetový poriadok je po
Svetový poriadok je po údere v Iráne rozbitý na padrť: Protestujúci vpálili do budovy OSN a podpálili ju!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Cestovanie
Číňania oslavujú jar
Číňania oslavujú jar
Cestovanie
Kňaz Michal Bodnár zbiera historické harmóniá, vlastní ich viac ako 40
Kňaz Michal Bodnár zbiera historické harmóniá, vlastní ich viac ako 40
Správy

Domáce správy

Erik Tomáš
Živnostníci s príjmom do TEJTO sumy by nemali platiť odvody, uviedol Tomáš
Domáce
Viliam Karas.
KDH vyzýva vládu: Ide o zvolanie Bezpečnostnej rady pre situáciu na Blízkom východe
Domáce
Ministerstvo neeviduje nateraz žiadneho
Ministerstvo neeviduje nateraz žiadneho zraneného slovenského občana na Blízkom východe
Domáce
Prokurátor obžalovaný z jazdy pod vplyvom alkoholu: V stredu sa začne súd v Galante
Prokurátor obžalovaný z jazdy pod vplyvom alkoholu: V stredu sa začne súd v Galante
Galanta

Zahraničné

Ilustračné foto
Zlodeji majú v obchodoch novú a lákavú korisť: Ide pritom o bežnú potravinu, musia ju zamykať do krabičiek!
Zahraničné
Obyvatelia sledujú plamene a
Vojna s Iránom sa dotýka aj Nemecka! Ide o varovania pred teroristickým útokom
Zahraničné
Iránski lídri hromadne prichádzajú
Iránski lídri hromadne prichádzajú o život: Bombardovanie neprežil exprezident Ahmadínežád!
Zahraničné
Nahý turista behá po
TRAPAS počas dovolenky: Turistu na hoteli okradli transgender muži, behal chodbami úplne nahý
Zahraničné

Prominenti

Simon Cowell
Simon Cowell nevie, čo so sebou! Pre nechutný zvyk dostal ZÁKAZ v tejto šou!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?
Domáci prominenti
Známe Slovenky uviazli v
Známe Slovenky uviazli v zahraničí kvôli VOJNE: Moderátorka prosí o POMOC a... Srdcervúci odkaz!
Domáci prominenti
Brit Awards. Na snímke
Absolútny TRIUMF slávnej speváčky: Najprv Grammy a teraz... Ďalšie 4 ocenenia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Praktická lekárka otvorene: Doplnky
Praktická lekárka otvorene: Doplnky stravy sú vo väčšine prípadov zbytočnosť! TOTO je jediná vec, ktorú naozaj potrebujete
Zaujímavosti
Odkrojíte pleseň a zvyšok
Odkrojíte pleseň a zvyšok chleba zjete? Odborníci varujú: Robíte OBROVSKÚ CHYBU, ktorá vás môže vyjsť draho!
Zaujímavosti
Deti Černobyľu majú v
Deti Černobyľu majú v DNA niečo, čo zvyšok sveta nie: Vedci potvrdili šokujúce mutácie, no dodávajú dôležité ALE!
Zaujímavosti
Zázrak z laboratória: Tri
Zázrak z laboratória: Tri kvapky do nosa a imunita je NEPRIESTRELNÁ na celé mesiace! Sme na prahu novej éry?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)

Šport

Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
Niké liga
HC Slovan Bratislava – HK Poprad: Online prenos z 52. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Poprad: Online prenos z 52. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Peklo na Tehelnom poli: Slovan aj Spartak si podali Kováčika, derby prerušila pyrotechnika
VIDEO Peklo na Tehelnom poli: Slovan aj Spartak si podali Kováčika, derby prerušila pyrotechnika
Niké liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Kariérny rast
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Výber receptov
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy

Technológie

Masívny únik alebo len pokus o hack? Slávny futbalový klub rieši kyberútok, fanúšikov vyzýva na ostražitosť pred phishingom
Masívny únik alebo len pokus o hack? Slávny futbalový klub rieši kyberútok, fanúšikov vyzýva na ostražitosť pred phishingom
Bezpečnosť
Jadrové limity padli. USA môžu zvýšiť počet jadrových hlavíc na svojich raketách
Jadrové limity padli. USA môžu zvýšiť počet jadrových hlavíc na svojich raketách
Armádne technológie
Obľúbený doplnok na mozog môže mužom skrátiť život. Vedci hovoria o takmer jednom roku
Obľúbený doplnok na mozog môže mužom skrátiť život. Vedci hovoria o takmer jednom roku
Veda a výskum
Zatiahne nás AI do jadrovej vojny? Vedci ju nechali riadiť krízy a výsledok je znepokojivý
Zatiahne nás AI do jadrovej vojny? Vedci ju nechali riadiť krízy a výsledok je znepokojivý
Umelá inteligencia

Bývanie

Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?

Pre kutilov

Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto znamenie čaká do leta osudová správa: Život sa mu otočí
Partnerské vzťahy
Toto znamenie čaká do leta osudová správa: Život sa mu otočí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Iránski lídri hromadne prichádzajú
Zahraničné
Iránski lídri hromadne prichádzajú o život: Bombardovanie neprežil exprezident Ahmadínežád!
Nahý turista behá po
Zahraničné
TRAPAS počas dovolenky: Turistu na hoteli okradli transgender muži, behal chodbami úplne nahý
Vládny špeciál s občanmi
Domáce
Ministerstvo prehovorilo: Je známy TERMÍN prvého letu, ktorý pôjde pre Slovákov na Blízkom východe!
Irán podniká odvetnú akciu
Zahraničné
Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie: Raketový úder a 8 mŕtvi ľudia v Izraeli!

Ďalšie zo Zoznamu