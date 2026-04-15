Karin Majtánová má chlapov omotaných okolo prsta: Keď jej prasknú nervy, zaberie jediná vec!

BRATISLAVA - Vie ako na nich! Moderátorka Karin Majtánová má svojich dvoch chlapov omotaných okolo prsta a veľmi dobre vie, čo na nich platí! Ako však prezradila, aj ona má svoje neresti a keď je sama doma, tak….!
Moderátorka Dámskeho klubu Karin Majtánová je známa svojou bezprostrednosťou a neutíchajúcou energiou, ktorú nezaprie ani v súkromí. Hoci pôsobí vždy vyrovnane, priznáva, že emócie v nej niekedy poriadne kypia. Napriek tomu jej doma s manželom tichá domácnosť nehrozí, práve naopak. „My sa nehádame, ale to preto, lebo môj manžel sa nerád háda. Ja som dosť temperamentný človek a keď mi niečo lezie na nervy, tak to dokážem okamžite vypustiť, vykričať doma. Ale stále vážim slová, ktoré z pusy vypustím, lebo viem, že vypovedané slovo sa vrátiť nedá,“ vysvetlila Karin pre Topky.sk recept na to, ako si doma udržať "čistý vzduch".
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Kým Karin vládne v kuchyni, o logistiku a ťažké tašky sa stará mužské osadenstvo - len ho treba správne nasmerovať. „Nákupy robí Peťo alebo Samko. Keď nám niečo chýba, napíšem jednému alebo druhému a navláčia domov, čo treba,“ prezradila detaily z ich domácnosti, v ktorej chlapi presne vedia, čo majú robiť. A keďže pri Karin sa majú jej chlapi ako v bavlnke, boli sme zvedaví, čím sa odmení ona sama? Moderátorka odhalila svoju najväčšiu neresť...
