Nie ste medzi nimi? Veľké porovnanie, tieto ZNAČKY áut sa na Slovensku kradnú najčastejšie!

BRATISLAVA - Odcudzenie motorového vozidla nie je na Slovensku žiadna rarita. Denne sa pátra po stovkách ukradnutých áut, ktoré zúfalí majitelia hľadajú. Mementom pre všetkých však môže byť niečo iné. Viete, že existuje graf, ktoré značky sa u nás odcudzia najčastejšie? Tu je bližšie porovnanie.
Téme sa na základe dát Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) venoval denník Pravda.
Čo sa týka dovozu, dominuje značka Škoda a za ňou Volkswagen. Škoda si dokonca udržala výrazný náskok pred konkurenciou. Konkrétne najregistrovanejším modelom na Slovensku bola Octavia a značka mala až päť modelov v prvej desiatke. Nasledujú značky ako Mercedes-Benz, BMW či Audi.
Čím známejšie, tým náchylnejšie na odcudzenie
Tu však prichádza zaujímavý poznatok a súvis medzi oboma grafmi. Ten druhý totiž hovorí o najčastejšom počte pátraní po vozidiel konkrétnej značky. Ukázalo sa, že tento graf ide ruka v ruke s grafom najčastejšie dovážaných áut a ich popularitou. Logicky sa aj preto v tomto nelichotivom rebríčku umiestnila Škoda a za ňou Volkswagen.
Vlani bolo do pátrania nahlásených až 1 962 vozidiel. Až percent v súvislosti s trestnými činmi. Vypátrať sa podarilo 12 percent takto odcudzených vozidiel. Vedie spomínaná Škoda, nasledovaná značkami Volkswagen, VAZ a Fiat.
Ide vraj o jednoduchú logiku trhu. Najpredávanejšie a najznámenšie modely sú zároveň najčastejším cieľom a lákadlom pre páchateľov lúpeže. Najviac lúpeží sa odohralo Bratislavskom kraji (33 percent).