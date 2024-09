Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Liv Bielovič je na roztrhanie! Herečka ide z jednej seriálovej role do druhej, no aktuálne ju čaká celkom iná herecká výzva!

Fenomenálny režisér Ján Ďurovčík, ktorý stojí za najúspešnejšími muzikálmi ako Ôsmy svetadiel, Voda (a krv) nad vodou, Vyznanie, či baletné predstavenie Amadeus, prichádza opäť s ďalším veľkolepým projektom. Ďurovčík prináša na Slovensko broadwayskú muzikálovú komédiu s názvom Milujem ťa, ale…, ktorú New York Times označil za najlepšiu komédiu súčasnosti. Diváci sa môžu okrem skvelého príbehu tešiť aj na fantastické herecké výkony, jednu z hlavných postáv si zahrá aj herečka Liv Bielovič. Tú Ďurovčíkova ponuka viac ako zaskočila. „Prvý krát, keď mi Janko zavolal, ja som bola v prvom momente v šoku, že o čo teda ide. Myslela som, že to bude súvisieť s Let´s Dance, ale nakoniec ma oslovil do tohto projektu a nebolo mi všetko jedno,“ nešetrí úprimnosťou herečka, ktorá mala sprvu pred Ďurovčíkovou ponukou rešpekt.

prezrádza Liv s úsmevom a jedným dychom dodáva, že skúšobný proces je poriadna makačka.

Každý z hercov stvárňuje totiž minimálne 12 postáv. Na javisku si teda dá herečka poriadne do tela. Na režiséra Ďurovčíka ani na hereckých kolegov však nedá dopustiť. „Je tu veľmi dobrá nálada, lebo sme sa tu zišli aj také, že mladšie generácie, srandujeme, máme tu také rôzne príjemné a vtipné situácie.“ My sme dokonca Bielovič pristihli priamo na javisku, kde nás však prekvapila s obviazanou nohou! Je jej účinkovanie v ohrození?

Námaha si vyžiadala svoju daň: Liv Bielovič ZRANENÁ! Ohrozí to Ďurovčíkov muzikál? (Zdroj: NL/TH)