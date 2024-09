Liv Bielovič na otvorení letnej sezóny v známom vodnom parku (Zdroj: Ján Zemiar)

Liv Bielovič sa prednedávnom pochválila novinkou zo svojho súkromia. Po stroskotanom manželstve, z ktorého má dcérku Rebeccu, je opäť šťastná. A hoci si svoje súkromie stráži, niečo nám predsa len prezradila. „Je to fajn, je to dobré. Je to také stále zaláskované,“ prezrádza herečka, ktorá však svojimi ďalšími slovami poriadne prekvapila. „Ja som sama v sebe si zadefinovala, že keď sa teda ten hore rozhodne, že sa budem vydávať znova, tak to oznámim,“ šokuje umelkyňa slovami o svadbe.

Zdá sa, že v ich vzťahu zatiaľ tento závažný krok nie je v pláne a v tomto smere má dvojica jasno a nikam sa neponáhľa. Hoci ich delí oceán, užívajú si jeden druhého a diaľka nie je v žiadnom prípade prekážkou. „Chceme sa venovať naplno práci, chceme cestovať, aj si užiť ten život vrámci možností, takto nám to vyhovuje zatiaľ.“

Liv sa za svojim priateľom už onedlho vydá do slnečnej Californie a ako prezradila, dvojicu čaká aj cesta do Ázie. Svojho amerického priateľa však stihla už vziať aj na Slovensko, kde sa stretol aj s herečkinou dcérou. „Rozumejú si, veľmi si rozumejú. Vďaka Bohu, lebo to je dosť dôležité pre mňa.“ Hviezda Druhej šance tak zjavne berie nový vzťah vážne a prebehlo nielen stretnutie s dcérou, ale s celou jej rodinou. Na Slovensku sa jej polovičke páči z mnohých dôvodov, ako však v rozhovore prezradila, jedna vec ho poriadne zarazila! Neuveríte, čo!

Liv Bielovič má frajera z Ameriky: Pri návšteve Slovenska na TOTO len nechápavo pozeral! (Zdroj: NL/TH)