MIMORIADNY ONLINE Veľké rokovanie v Bruseli: Ukrajina žiada miliardy, Orbán blokuje pomoc

KYJEV/BRUSEL - Európski ministri zahraničia budú dnes v Bruseli rokovať o ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu a o situácii na Blízkom východe po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Najprv sa s ministrami prostredníctvom videokonferencie spojí šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha, ktorý prítomným poskytne informácie o aktuálnej situácii v krajine a najnaliehavejších potrebách Kyjeva.
6:50 Ukrajinské drony v noci z 16. na 17. marca zaútočili na ruský ropný sklad v meste Labinsk v Krasnodarskom kraji a spôsobili tam požiar, informoval spravodajský kanál Exilenova Plus na Telegramu s odvolaním sa na miestnych obyvateľov. Informuje o tom portál The Kyiv Independent na sociálnej sieti X.
Rokovať budú aj o pôžičke
Rada EÚ bude rokovať aj o podpore Ukrajiny, okrem iného prostredníctvom európskej pôžičky v objeme 90 miliárd eur na obdobie rokov 2026 až 2027. Unijnú líderku pôžičku podporili vlani v decembri na summite EÚ, jej definitívne schválenie však teraz blokuje Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán požaduje, aby Kyjev najprv obnovil tranzit ruskej ropy ropovodom Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev peniaze potrebuje najneskôr v apríli, inak sa ocitne vo vážnych finančných problémoch.
Ďalšou témou dnešnej schôdzky je najnovší vývoj na Blízkom východe, so zameraním hlavne na Irán a širšie regionálne dôsledky konfliktu, vrátane eskalácie v Libanone. Ministri sa budú zaoberať okrem iného koordináciou s partnermi v regióne. Očakáva sa tiež, že schváli ďalšie sankcie voči osobám a subjektom v Iráne v súvislosti s porušovaním ľudských práv.
Podľa zdrojov denníka Financial Times (FT) budú ministri rokovať o možnom rozšírení unijnej námornej misie Aspides do oblasti Hormuzského prielivu, ktorý je dôležitou dopravnou tepnou pre prepravu ropy a plynu. V dôsledku izraelsko-americkej vojny proti Iránu je bezpečná plavba prielivom značne obmedzená. Misia Aspides sa teraz zameriava na zabezpečovanie bezpečnosti nákladným plavidlám preplávajúcim úžinou Báb al-Mandab pri jemenských brehoch, kde v minulosti útočili húsíjski povstalci ovládajúci časť Jemenu. Vojenskú misiu teraz podľa FT tvoria tri lode Francúzska, Grécka a Talianska.