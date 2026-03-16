MIMORIADNY ONLINE Trump otvorene: Irán ešte nie je pripravený ukončiť vojnu, letisko v Dubaji po útoku prerušilo prevádzku

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty sú v kontakte s Iránom, ten ale zatiaľ nie je pripravený ukončiť vojnu. Podrobnosti k obsahu rozhovorov nezverejnil, informovali dnes agentúry AFP a Reuters.
6:27 Severoatlantickú alianciu čaká "veľmi zlá budúcnosť", ak sa spojenci USA nebudú podieľať na zabezpečení Iránom blokovanej plavby v Hormuzskom prielive, povedal americký prezident Donald Trump v dnes publikovanom rozhovore s denníkom Financial Times (FT). K otvoreniu úžiny podľa neho musí prispieť tiež Čína, v opačnom prípade pohrozil zrušiť summit s prezidentom Si Ťin-pchingom. Teherán sa pokúša zablokovať prieliv kľúčový pre vývoz ropy z Peského zálivu po tom, ako USA spolu s Izraelom začali útoky na Irán.
6:26 Medzinárodné letisko v Dubaji v noci na pondelok dočasne pozastavilo svoju prevádzku z bezpečnostných dôvodov. Krátko predtým hlásili požiar palivovej nádrže v blízkosti letiska, spôsobený dronom. Informovala o tom agentúra AFP.
6:20 Iránske bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s prebiehajúcou vojnou s USA a Izraelom už viac než 500 ľudí, ktorých podozrievajú z vynášania informácií nepriateľom. Oznámil to v nedeľu šéf štátnej polície Ahmad-Rezá Radan, informuje agentúra DPA a Reuters.
Spojené štáty a Izrael začali 28. februára údery proti Iránu, čím zažehli regionálny konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť nielen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj na civilné ciele v okolitých arabských krajinách vrátane ropnej infraštruktúry. "Áno, vedieme s nimi rokovania. Ale nemyslím si, že sú úplne pripravení, aj keď už k tomu nemajú ďaleko," povedal Trump podľa AFP na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Zopakoval, že Irán bol "zdecimovaný" americko-izraelskými údermi.
V sobotňajšom rozhovore so stanicou NBC americký prezident naopak uviedol, že Irán je ochotný rokovať o prímerí v súčasnom konflikte. Dodal však, že on zatiaľ nie je pripravený dohodu s Iránom uzavrieť, lebo podmienky navrhnuté Iránom zatiaľ nie sú dosť dobré. Súčasťou dohody by podľa neho malo byť, aby sa Irán úplne vzdal svojich jadrových ambícií. Trump, ktorý opakovane označil vojnu s Iránom za už vyhranú, v uplynulých dňoch vyzval ďalšie krajiny, aby pomohli so zabezpečením plavby v Hormuzskom prielive, ktorou sa Irán pokúša blokovať a ktorá je kľúčová pre vývoz ropy z Perzského zálivu.