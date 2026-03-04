Influencera a zápasníka Végha zvozili pod čiernu zem: Orbánov štýl a instantná alergia na Felvídek, NÁKLAD od ľudí!

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Toto video nezožalo práve úspech. Reč je o influencerovi a zápasníkovi MMA Attilovi Véghovi. Ten natočil reakciu v maďarčine na to, čo sa podľa jeho názoru deje v Európe a nepriamo v ňom prebral slovník, na ktorý sú viacerí "národovci" priam alergickí. Végh si týmto videom poriadne zavaril a viacerí sledujúci to okamžite prečítali ako podporu Viktorovi Orbánovi pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia už 12. apríla 2026.
VIDEO Pozrite si príspevok Attilu Végha v maďarčine, ktorý zverejnil aj na sociálnej sieti:
Végh opäť rozvíril politické vody. Po tom, čo pred slovenskými prezidentskými voľbami verejne podporil Petra Pellegriniho a kritizoval jeho protikandidáta Ivana Korčoka, sa teraz zapojil do kampane pred parlamentnými voľbami v Maďarsku. "Čo sa deje vo svete? Lídri EÚ hovoria, že sa blíži tretia svetová vojna, že vojaci EÚ pôjdu do vojny na Ukrajine. A toto je len niekoľko príkladov z nedávneho obdobia, že Maďarsko je na strane mieru a ja sa cítim bezpečne," hovorí v maďarčine Végh vo videu.
"Pre mňa ako pre otca je veľmi dôležité, aby Maďarsko zostalo na strane mieru aj v budúcnosti. Pretože my, obyvatelia Felvidéku, máme tiež tento názor. Potrebujeme mier, nie zbrane. No tak, Maďari!" vyhlásil so zovretou päsťou a hrdým vírazom v tvári Végh. Tento výstup však zďaleka nezožal úspech.
Prišiel poriadny náklad od komentujúcich
Slová Végha totiž podľa niektorých obyvateľov južného Slovenska až nápadne pripomínajú rétoriku maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý dlhodobo odmieta vojenskú pomoc Ukrajine a kritizuje sankcie Európskej únie voči Rusku. Orbán bude v nadchádzajúcich voľbách obhajovať ďalší mandát. Našinec navyše poriadne rozdráždilo slovo "Felvídek". Je totiž historickým označením územia dnešného Slovenska z čias Uhorska a v slovensko-maďarských vzťahoch, prčom tento výraz môžu viacerí brať ako provokačný. Je totiž vnímany ako symbol revizionizmu.
Végh však zrejme nečakal takú spätnú väzbu, akej sa mu dostalo priamo pod videom. Okrem hlášok ako "Attilovi opäť cinklo na účet" či "Kdyť dno má ještě sklep" sa objavili aj dlhšie komentáre.
"Úplné vykorisťovanie maďarských občanov za uplynulých 16 rokov. Buď múdrejší, pozri si aj tú druhú stranu a snáď Ti to zapne. Držím palce!" zaznelo v jednom z dlhších komentárov.
Politicky sa neangažuje prvýkrát, o mieri rozpráva len krátko po výcviku na Tureckom vrchu
Nie je to prvýkrát, čo sa Végh angažuje politicky. Pred prezidentskými voľbami na Slovensku podporil Petra Pellegriniho, po čom prišiel o viacerých sponzorov. Svoje rozhodnutie však neľutuje a zdôrazňuje právo vyjadriť názor v demokratickej krajine.
Végh vo svojom poslednom videu viackrát rozpráva o mieri, no napriek tomu už verejne absolvoval dobrovoľný vojenský výcvik pri Malackách na Tureckom vrchu. Spolu s hlavou štátu Pellegrinim sa tam viackrát spolu odfotili v bojovom úbore.