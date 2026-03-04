Iránske útoky zvyšujú napätie: Taliansko zvažuje vojenskú pomoc krajinám v Perzskom zálive

RÍM - Talianska vláda pravdepodobne poskytne vojenskú pomoc krajinám v Perzskom zálive, ktoré o ňu požiadali pre iránske vzdušné útoky, uviedli v stredu dva zdroje. Informuje agentúra Reuters.
Zdroje pod podmienkou zachovania anonymity ozrejmili, že Rím doposiaľ neprijal záväzné rozhodnutie, no krajina pravdepodobne pošle jeden systém protivzdušnej obrany SAMP-T, ktorý dokáže zachytiť balistické rakety. Neuviedli však, ktorá krajina tento systém dostane. Irán v reakcii na útoky Izraela a USA udrel na prístavy, mestá a ropné zariadenia v celom Perzskom zálive, ktorý je dôležitým producentom energie. Taliansko nie je zvlášť závislé od dodávok energie z tohto regiónu, no ministerstvo energetiky už v stredu vyhlásilo, že v prípade potreby by krajina mohla opäť aktivovať niektoré uhoľné elektrárne.
Taliansky minister obrany Guido Crosetto v pondelok uviedol, že Rím dostal z Perzského zálivu žiadosti o systémy protivzdušnej obrany a protidronové systémy. Jeden zo zdrojov Reuters povedal, že Taliansko by mohlo poskytnúť protidronové systémy a rýchlo ich dodať, no ešte prebieha technické posúdenie. Krajina zároveň stále posudzuje žiadosti, uviedol štátny tajomník vlády Alfredo Mantovano. Rím už dodáva systémy protivzdušnej obrany SAMP-T Ukrajine, aby jej pomohol brániť sa vo vojne s Ruskom. Jeden zo zdrojov preto vylúčil poskytnutie tohto systému krajinám v zálive. Zatiaľ čo sa konflikt rozširuje do Stredozemného mora, krajiny ako Británia, Francúzsko a Grécko v utorok oznámili, že pošlú protivzdušné sily na Cyprus, kde zasiahol dron základňu Akrotiri, píše Reuters