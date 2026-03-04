Spoločná akcia USA a Ekvádoru: Operácie mieria proti drogovým skupinám

WASHINGTON- Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) v utorok potvrdilo, že spustilo spoločné operácie s Ekvádorom na boj proti pašovaniu drog. Podľa vyjadrenia SOUTHCOM sú zamerané proti „teroristickým organizáciám“ v tejto juhoamerickej krajine. Informuje správa agentúry AFP.
„Tieto operácie sú silným príkladom odhodlania partnerov v Latinskej Amerike a Karibiku bojovať proti pohrome narkoterorizmu,“ uviedlo velenie amerických ozbrojených síl na sieti X. „Spoločne podnikáme rozhodné kroky v boji proti narkoteroristom, ktorí dlhodobo šíria teror, násilie a korupciu medzi občanmi na celom kontinente,“ dodalo. Washington je podľa slov ekvádorského prezidenta Daniela Noboau medzi „regionálnymi spojencami,“ ktorí sú súčasťou tejto operácie proti drogovým kartelom využívajúcim prístavy na pašovanie kokaínu na medzinárodné trhy.
Noboa v pondelok v ekvádorskom hlavnom meste Quito rokoval s veliteľom SOUTHCOM generálom Francisom Donovanom a vedúcim amerických špeciálnych operácií v Strednej a Južnej Amerike a Karibiku Markom Schaferom. Na tomto stretnutí podľa vyhlásenia kancelárie prezidenta diskutovali o plánoch na zdieľanie informácií a operačnú koordináciu na letiskách a v prístavoch. Približne 70 percent drog vyrobených v Kolumbii a Peru - najväčších producentov kokaínu na svete - sa prepravuje cez susedný Ekvádor.
Kedysi jednu z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky zmenil obchod s drogami za niekoľko rokov na jednu z najnebezpečnejších. Spojené štáty a Ekvádor od nástupu Noboau do úradu v roku 2023 posilnili bezpečnostnú spoluprácu. Ekvádorský prezident minulý rok naliehal na znovuotvorenie americkej vojenskej základne, no obyvatelia v novembrovom referende hlasovali proti zrušeniu zákazu zahraničných základní na území krajiny. USA v decembri 2025 oznámili dočasné nasadenie personálu leteckých jednotiek na niekdajšej americkej základni v ekvádorskom prístavnom meste Manta.