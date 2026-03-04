Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Spoločná akcia USA a Ekvádoru: Operácie mieria proti drogovým skupinám

Americké jednotky Southcom
Americké jednotky Southcom (Zdroj: X/@22nd_MEU)
TASR

WASHINGTON- Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) v utorok potvrdilo, že spustilo spoločné operácie s Ekvádorom na boj proti pašovaniu drog. Podľa vyjadrenia SOUTHCOM sú zamerané proti „teroristickým organizáciám“ v tejto juhoamerickej krajine. Informuje správa agentúry AFP.

„Tieto operácie sú silným príkladom odhodlania partnerov v Latinskej Amerike a Karibiku bojovať proti pohrome narkoterorizmu,“ uviedlo velenie amerických ozbrojených síl na sieti X. „Spoločne podnikáme rozhodné kroky v boji proti narkoteroristom, ktorí dlhodobo šíria teror, násilie a korupciu medzi občanmi na celom kontinente,“ dodalo. Washington je podľa slov ekvádorského prezidenta Daniela Noboau medzi „regionálnymi spojencami,“ ktorí sú súčasťou tejto operácie proti drogovým kartelom využívajúcim prístavy na pašovanie kokaínu na medzinárodné trhy.

Noboa v pondelok v ekvádorskom hlavnom meste Quito rokoval s veliteľom SOUTHCOM generálom Francisom Donovanom a vedúcim amerických špeciálnych operácií v Strednej a Južnej Amerike a Karibiku Markom Schaferom. Na tomto stretnutí podľa vyhlásenia kancelárie prezidenta diskutovali o plánoch na zdieľanie informácií a operačnú koordináciu na letiskách a v prístavoch. Približne 70 percent drog vyrobených v Kolumbii a Peru - najväčších producentov kokaínu na svete - sa prepravuje cez susedný Ekvádor.

Kedysi jednu z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky zmenil obchod s drogami za niekoľko rokov na jednu z najnebezpečnejších. Spojené štáty a Ekvádor od nástupu Noboau do úradu v roku 2023 posilnili bezpečnostnú spoluprácu. Ekvádorský prezident minulý rok naliehal na znovuotvorenie americkej vojenskej základne, no obyvatelia v novembrovom referende hlasovali proti zrušeniu zákazu zahraničných základní na území krajiny. USA v decembri 2025 oznámili dočasné nasadenie personálu leteckých jednotiek na niekdajšej americkej základni v ekvádorskom prístavnom meste Manta.

FOTO Americký prezident Donald Trump
Trump otvára nové bojisko: USA spúšťajú VOJENSKÚ operáciu v ďalšej krajine! Terčom sa stáva opäť Južná Amerika
Zahraničné
Daniel Noboa
Ekvádor a USA ruka v ruke proti kartelom: Prezident Noboa ohlásil tvrdý úder pašerákom drog
Zahraničné
Ruský opozičný politik Alexej
Navaľného matka chce spravodlivosť: Žiada potrestanie ľudí zodpovedných za smrť jej syna
Zahraničné
Marco Rubio
USA nijako nespochybňujú európsku správu, že Navaľnyj bol otrávený, povedal Rubio
Zahraničné

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Na Slovensko sa dostalo
Na Slovensko sa dostalo mäso so ZAKÁZANÝM hormónom! Skončilo v troch reštauráciách
Domáce
FOTO Opozícia varuje pred situáciou
Opozícia varuje pred situáciou v regióne: PS chce posilniť diplomatov na Blízkom východe
Domáce
Juraj Blanár
Telefonát slovenskej a ománskej diplomacie: Hovorili o situácii v regióne aj Slovákoch v zahraničí
Domáce
Tragické nehody v Trenčianskom kraji: Od začiatku roka zomreli traja ľudia, polícia varuje vodičov
Tragické nehody v Trenčianskom kraji: Od začiatku roka zomreli traja ľudia, polícia varuje vodičov
Regióny

Komisia OSN odsúdila útoky
Komisia OSN odsúdila útoky na Irán: Cielené zabíjanie podľa nej nie je spravodlivosť
Zahraničné
Donald Trump
EÚ varuje Trumpa pred embargom na Španielsko: Spor súvisí s postojom k vojne s Iránom
Zahraničné
Americké jednotky Southcom
Spoločná akcia USA a Ekvádoru: Operácie mieria proti drogovým skupinám
Zahraničné
Detail of the national
Iránske útoky zvyšujú napätie: Taliansko zvažuje vojenskú pomoc krajinám v Perzskom zálive
Zahraničné

Martin Kližan
Kližan VYTOČENÝ do vývrtky: Stále je v Saudskej Arábii... Ministerstvo vôbec NEPOMÁHA!
Domáci prominenti
FOTO Čierny obojok, pohľad, čo
Čierny obojok, pohľad, čo zabíja a NOHAVIČKY NIKDE: Dráždivé foto Megan Fox rok po pôrode
Zahraniční prominenti
Verešovej dcéra Vanessa (18):
Verešovej dcéra Vanessa (18): Ukázala nového frajera... Mame sa s ním nepochválila!
Domáci prominenti
Kaley Cuoco
Hviezda Čarodejníc prelomila mlčanie: DUSNO na pľaci... Táto herečka s ňou mala PROBLÉM!
Zahraniční prominenti

KRVAVÁ GUĽOVAČKA v New
KRVAVÁ GUĽOVAČKA v New Yorku: Policajti skončili v nemocnici a lektor univerzity sa SMIAL, že ich deti ostali bez otca
Zaujímavosti
Raňajky nad oblakmi, frťan
Raňajky nad oblakmi, frťan pod zemou: Spoznajte 6 top gastrozážitkov na Strednom Slovensku
dromedar.sk
BOTOX, zväčšené pery a
BOTOX, zväčšené pery a IMPLANTÁTY v hrbe: Z prestížnej SÚŤAŽE KRÁSY vyhodili 20 tiav! Kde sú hranice biznisu?
Zaujímavosti
Pôrod, ktorý prepísal HISTÓRIU:
Pôrod, ktorý prepísal HISTÓRIU: Grace nemala maternicu, dnes v náručí drží syna vďaka daru od MŔTVEJ ženy!
Zaujímavosti

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Drahšie tankovanie na obzore: Prečo vás nová cena ropy dobehne pri pokladni už o dva týždne
Drahšie tankovanie na obzore: Prečo vás nová cena ropy dobehne pri pokladni už o dva týždne
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!

VIDEO Obrovský supertalent slovenského biatlonu: Straková zvíťazila v šprinte a získala druhé zlato!
VIDEO Obrovský supertalent slovenského biatlonu: Straková zvíťazila v šprinte a získala druhé zlato!
Biatlon
Sabalenková je za, Swiateková proti: Ženský tenis rieši vážnu dilemu, s nápadom prišiel známy muž
Sabalenková je za, Swiateková proti: Ženský tenis rieši vážnu dilemu, s nápadom prišiel známy muž
WTA
O majsterke sveta rozhodol až záverečný šprint, najlepšou z tria Sloveniek bola Rendová
O majsterke sveta rozhodol až záverečný šprint, najlepšou z tria Sloveniek bola Rendová
Beh na lyžiach
FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup

Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Ekonomika

Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Domáce
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Získaj prácu
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Pracovný pohovor
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Domáce

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Kuracie prsia
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Rady a tipy

Teleskop NASA prvýkrát zachytil astrosféru okolo hviezdy podobnej Slnku. Takto mohlo vyzerať naše Slnko v mladosti
Teleskop NASA prvýkrát zachytil astrosféru okolo hviezdy podobnej Slnku. Takto mohlo vyzerať naše Slnko v mladosti
Veda a výskum
Hackeri prišli na nový trik s prihlasovaním cez Microsoft či Google. Odkaz vyzerá legitímne, no presmeruje ťa na podvodnú stránku
Hackeri prišli na nový trik s prihlasovaním cez Microsoft či Google. Odkaz vyzerá legitímne, no presmeruje ťa na podvodnú stránku
Bezpečnosť
771 iránskych rakiet za prvé dni konfliktu. Obrana stála miliardy a rýchlo míňa zásoby Patriotov
771 iránskych rakiet za prvé dni konfliktu. Obrana stála miliardy a rýchlo míňa zásoby Patriotov
Moderná vojna a konflikty
Pozor na túto „Google bezpečnostnú kontrolu“. Hackeri cez ňu dokážu sledovať tvoju polohu, SMS kódy aj kontakty
Pozor na túto „Google bezpečnostnú kontrolu“. Hackeri cez ňu dokážu sledovať tvoju polohu, SMS kódy aj kontakty
Bezpečnosť

Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West

Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako dosiahnuť maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako dosiahnuť maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha

Vďaka tomuto krému už nebudete potrebovať púder ani korektor
Krása
Vďaka tomuto krému už nebudete potrebovať púder ani korektor
Na Slovensko sa dostalo
Domáce
Na Slovensko sa dostalo mäso so ZAKÁZANÝM hormónom! Skončilo v troch reštauráciách
Desivé zábery z Košíc:
Domáce
Desivé zábery z Košíc: Zrážku chodca na prechode zachytila KAMERA, zásadná výzva štátnych orgánov!
Ilustračné foto.
Domáce
Máme na situácii na Blízkom východe svoj podiel? Američania leteli aj nad Slovenskom, TAKTO je to s povolením!
Zničená iránska loď pri
Zahraničné
VIDEO Napätie prudko rastie: Americká ponorka potopila iránsku vojnovú loď pri Srí Lanke

