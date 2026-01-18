Kolízna opatrovníčka (75) zo Súdnej siene: FOTO veď ona sa rokmi nemení! Stále kočka

BRATISLAVA - Pamätáte si prísnu kolíznu opatrovníčku zo Súdnej siene? Emília Lörinczová sa po dlhej dobe opäť objavila na verejnosti a vyráža dych – v 75 rokoch vyzerá fantasticky!
Pamätáte si kolíznu opatrovníčku Polákovú z obľúbenej jojkárskej relácie Súdna sieň? Tento televízny počin mal premiéru ešte v roku 2008 a hoci sa od konca roka 2017 už nové epizódy nenakrúcajú, na obrazovkách sa naďalej objavujú reprízy. A práve tie si diváci radi pozrú aj dnes. Mnohé postavy sa stali doslova neodmysliteľnou súčasťou relácie a jednou z nich bola aj Emília Lörinczová, ktorú si fanúšikovia spájajú práve s rolou kolíznej opatrovníčky.
Zaujímavosťou je, že Emília sa pôvodne zúčastnila konkurzu na post sudkyne. Napokon sa však tejto výraznej role vzdala a prijala menšiu, no o to zapamätateľnejšiu postavu. Nešlo pritom o náhodu – vyštudovala totiž právo, takže toto prostredie jej nebolo vôbec cudzie. Napriek tomu sa jej životná cesta uberala úplne iným smerom.
Od tohto sveta sa časom vzdialila na míle ďaleko. V mladosti patrila medzi vyhľadávané modelky, objavovala sa na titulných stránkach časopisov, nakrúcala filmy a pohybovala sa v umeleckých kruhoch. Priateľské vzťahy ju spájali aj s ikonickou speváčkou a herečkou Zorou Kolínskou.
Dnes má Emília Lörinczová 75 rokov a pôsobí, akoby sa jej podarilo zastaviť čas. Vyzerá neuveriteľne sviežo a jej šarm je stále rovnako neprehliadnuteľný. Po dlhšej dobe sa objavila v spoločnosti, konkrétne na filmovom predstavení snímky Šviháci. Charizma z nej doslova vyžarovala na kilometre a bolo jasné, že svoje osobité čaro nestráca ani s pribúdajúcimi rokmi. Naopak – zdá sa, že vekom len dozrieva.
