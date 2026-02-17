Hotelu Kyjev po dekádach vdýchnu nový ŽIVOT: Rekonštrukcia je bližšie, ako kedykoľvek predtým!

BRATISLAVA - Obnova legendárneho hotela Kyjev na bratislavskom Kamennom námestí sa po rokoch diskusií a odkladov posúva bližšie k realite. Chátrajúca výšková budova, ktorá sa stala symbolom nevyužitého potenciálu centra hlavného mesta, by mala prejsť komplexnou rekonštrukciou, pričom investor už rozbehol povoľovacie procesy.
Novinky o blížiacej sa rekonštrukcii priniesol portál Yes in my Bratislava (YIM.BA). Projekt predložila spoločnosť SK Centre, personálne prepojená s developerom Lordship. Zámer počíta s modernizáciou 19-podlažného hotela s dvojpodlažnou podnožou, pričom hlavnou funkciou objektu zostane krátkodobé ubytovanie. Doplnia ho nové obchodné prevádzky, služby či reštaurácia. Súčasťou obnovy má byť aj vybudovanie parkovacích miest a rozsiahla modernizácia technického zázemia.
Budova je dnes vo výrazne opotrebovanom stave, preto ju čaká kompletná rekonštrukcia. Architekti však musia zachovať pôvodný architektonický výraz stavby. Vymenia sa všetky okenné výplne, obnoví sa travertínový obklad fasády a nahradia sa zastarané technológie. Zmeny sa dotknú aj interiéru – vzniknú nové ubytovacie jednotky, coworkingové priestory, oddychové zóny či priestory pre cvičenie. Na streche pribudnú moderné technické zariadenia.
Rekonštrukciu v minulosti skomplikovalo vyhlásenie hotela aj obchodného domu Prior za národné kultúrne pamiatky. Developer proti rozhodnutiu protestoval, napokon ho však ministerstvo kultúry potvrdilo. Investor tak musel prehodnotiť plány a namiesto zbúrania stavby pripravil koncept jej obnovy.
Oživenie čaká aj okolie hotela. Súčasné parkovisko by mal nahradiť nový verejný priestor s pracovným názvom Námestie umelcov. Projekt počíta s výsadbou nových stromov, moderným osvetlením, mestským mobiliárom aj úpravou rampy do podzemia. Revitalizáciou majú prejsť aj okolité domy na Cintorínskej ulici.
Hoci termín začiatku rekonštrukcie hotela zatiaľ nie je známy, pokračovanie povoľovacích procesov naznačuje, že dlho odkladaná premena ikonickej budovy sa môže konečne stať realitou.