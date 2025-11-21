Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?

BRATISLAVA - Jozef Banáš uviedol do sveta svoju už 17. knihu, no tentoraz urobil veľký obrat – po rokoch písania o mužoch sa rozhodol venovať príbeh žene. A tak uzrela svetlo sveta novinka Tichá rebelka Timrava.
Krst knižky sa niesol vo viac-menej rodinnom duchu. Moderátorkou nebol nik iný, ako Banášova dcéra Adela Vinczeová a krstnou mamou sa stala autorova svatka – Renáta Vinczeová, ktorá patrí medzi najvýraznejšie ženy evanjelickej cirkvi.
Banáš priznáva, že impulz napísať knižku o žene prišiel zvonka. „Doteraz to boli vždy muži a hovorili mi – stále píšeš o chlapoch, napíš o žene,“ hovorí. Banáš sa preto vybral do regiónu Novohradu, kde Timrava žila a tvorila. „Spriatelil som sa so starostom, chodil s miestnymi do krčmy u Ťapákov... začal som nasávať tú atmosféru. Hovoril som si, čo už to môže byť za príbeh z dvoch malých dediniek Polichna a Ábelová… A zistil som, že je to hlboký, emocionálny, romantický príbeh ženy, ktorá vedela čo chce a kráčala svojou cestou,“ neskrýva svoj obdiv k spisovateľke Banáš.
Spisovateľ vyrastal obklopený ženami a tvrdí, že ženský svet dokáže precítiť. „Ja rešpektujem ženy, som romantický typ. Mám úžasnú manželku, ktorá to so mnou vydržala pol storočia, dve dcéry, dve sestry... Ženská duša je úplne iná ako chlapská.“
Prvou čitateľkou nebol nikto iný, ako Banášova dcéra Adela. A ako Banáš priznáva, je to jeho najprísnejší kritik. „Adela bola prvá, čo si ju prečítala. Prekvapilo ma to, lebo ona je veľmi kritická. Ale toto chcela čítať a cítil som z nej, že spontánne a úprimne hovorila – oco, toto sa dá. Takže sa teším.“
Banáš venoval príprave knihy dlhé dva roky, no oplatilo sa. Výsledkom je portrét ženy, ktorú dnes síce vnímame najmä cez povinné čítanie – no Banáš v nej objavil osobnosť, ktorá niekoľko desaťročí ticho rebelovala proti svetu, do ktorého sa narodila. „Ja som žasol, keď som ju odhaľoval. Ako si dokázala stáť za svojím. Bola tichá rebelka – každé jej slovo, novela, poviedka, bola vlastne rebélia v tom zmysle, že bola veľmi kritická k ľuďom, o ktorých písala a bolo to pre ňu veľmi ťažké.“ Po rokoch písania o mužoch tak Banáš priniesol príbeh ženy, ktorú slovenská literatúra síce pozná, ale málokto ju naozaj chápe. A podľa reakcií na krste je jasné, že práve toto bol Banášov zámer – vrátiť Timrave hlas...