Na Kolibe majú zmysel pre humor: JOJka pochovala zaživa vlastného herca! A keby len to...

BRATISLAVA - To sa len tak nevidí! Televízia JOJ si nechtiac dopriala poriadne faux pas, pri ktorom by sa zľakol aj ten najtvrdší kovboj z Ranča.
Na jej oficiálnom webe sa totiž pri profile herca Romana Poláčika, ktorý aktuálne hrá Ondreja Zimana v seriáli Ranč, objavili údaje, z ktorých doslova mrazí. Pod menom sympatického herca svietilo: Dátum narodenia: 20. 7. 1980 a Dátum úmrtia: 26. 5. 2025.
Poláčik to chvalabohu zobral s humorom a na svojom Instagrame zverejnil screenshot s trefným komentárom: „Človek sa ani nenazdá, a zrazu je aj skôr narodený a už je aj po ňom.“ Po niekoľkých hodinách však dátum smrti zo stránky zmizol. Na Kolibe si zrejme všimli, že ich herec ešte stále veľmi živo behá po pľaci.
Lenže triumfálne opravy sa nekonali – vznikol ďalší nezmysel. Zrazu pri Poláčikovi stálo, že sa narodil 19. decembra 2024. Takže z mŕtveho herca sa lusknutím prsta stalo temer 11 mesačné bábätko. Časopriestorová slučka ako vyšitá!
Skutočnosť je však omnoho jednoduchšia. Roman Poláčik sa narodil 20. júla 1988. A podľa všetkého je v poriadku, živý a zdravý, bez plánov navštevovať „oné poschodie“. Nuž, niekto dnes v televízii nemal svoj deň...
