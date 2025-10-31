Známy spevák priznal svoju záhadu: Mám malé palce a nielen to… červenali sa aj diváci

BRATISLAVA - Český spevák Mirai Navrátil poriadne pobavil divákov aj kolegov v šou Záhady tela! Hudobník sa otvorene priznal k svojim “tajomstvám” a jeho priznanie vyvolalo v publiku smiech, ale aj zahanbenie
Celé štúdio sa zasmialo, keď Mirai prezradil: „Japonci majú celkom dosť vlasov a tým, že mám maminu Japonku, tak vlasy okej. Ale napríklad mám pocit, že mám malé palce a nie len to…“ Súťažiaca Katka Koščová pri jeho vyjadrení vybuchla smiechom, Emma Drobná krútila hlavou a moderátor relácie Marián Miezga len ticho dúfal, že odhaľovanie slabostí sa ešte nekončí.
„Ale zato mám veľký mozog,“ snažil sa spevák situáciu zachrániť, no Emma nezostala pozadu. Podľa nej má Mirai veľké aj… ale neprezrádzajme všetko, pozrite si to vo videu.
Ak si chcete užiť kopec zábavym sledujte Záhady tela už túto sobotu 1. novembra o 20.30 na Jednotke. Okrem moderátora Mariána Miezgu sa môžete tešiť na známe tváre. Ako súťažiaci sa v relácii objavia štyria speváci - Katarína Koščová, Emma Drobná, Bystrík a Mirai.
