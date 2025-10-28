VOJNA v šoubiznise: Český herec zúri... VÝPOVEĎ kvôli slovenskej herečke!

PRAHA - Na pražskom Medzinárodnom konzervatóriu, kde vyučujú viaceré herecké esá, došlo k nečakanému konfliktu medzi kolegami. Herec a dlhoročný pedagóg Zdeněk Žák (73) totiž tvrdí, že ho z pozície vedúceho hereckého oddelenia vytlačila slovenská herečka Yvetta Blanarovičová (62)!
Herec Zdeněk Žák zúri. Dlhé roky pôsobil na pozícii vedúceho hereckého oddelenia, no sám sa rozhodol náhle skončiť. A vinu prikladá slovenskej herečke Yvette Blanarovičovej, ktorá ho podľa jeho slov z práce vytlačila. „Áno, skončil som. Vyšupla ma Blanarovičová. Každý sme mali iný pohľad na to, ako oddelenie viesť. Pracoval som tam desať rokov, ale bohužiaľ som sa rozhodol, že nedovediem ani ten ročník do konca, pretože sa to už nedalo,“ priznal českému webu Expres.cz.
A ďalšími slovami šokoval. Slovenská herečka, ktorá pôsobí v Česku, vraj začala šíriť výmysli o svojom kolegovi. „Pani Blanarovičová o mne rozniesla, že som chorý, a tým to začalo. Cítim sa na svoj vek absolútne dobre. Rozhodne nie som chorý, aby som nemohol učiť študentov herectvo. Vedenie školy tvrdí, že toho na mňa bolo veľa, ale to je len ich argumentácia. V skutočnosti ma vyšvali,“ povedal na rovinu Žák.
Vedenie školy má však na vec iný názor. Potvrdili, že herec na konzervatóriu skutočne skončil, no podľa nich išlo o bežnú výmenu na pozícii, ktorá nie je trvalá. „Áno, môžem potvrdiť, že pán Zdeněk Žák už nevedie herecké oddelenie. Nahradila ho pani Iveta Blanarovičová. Ponúkli sme mu, že môže pokračovať ako rádový pedagóg druhého ročníka, ale odmietol to, čo sme rešpektovali,“ uviedlo vedenie. Na ďalšiu otázku, či za jeho koncom stál konflikt, reagovala námestníčka školy podráždene.
„Ja vôbec neviem, prečo by som vám mala hovoriť interné veci z našej školy. Na to sa opýtajte pána Žáka. Môžem len povedať, že keď sa niekomu nové vedenie nepáči, skončí. My sme to rešpektovali s tým, že sme pánovi Žákovi vyhoveli a uľahčili mu to. Herecké oddelenie bolo jedno z najväčších a zrejme to bolo na sedemdesiatročného herca moc,“ dodala.
Blanarovičová na vec reagovala oveľa miernejšie. „Mrzelo ma to nesmierne. Bol to skvelý kolega a výborný pedagóg. Je dôležité si uvedomiť, že vedúca pozícia je hlavne administratívna záležitosť a veľká záťaž na človeka. Aby to fungovalo, je treba na ňu hľadieť aj z iného než pedagogického pohľadu,“ uviedla herečka s tým, že funkcia je len na jeden rok a nie je tak lukratívna, aby sa ňu niekto lipol.
„Vedenie sa rozhodlo, že sa táto pozícia bude pravidelne obmieňať, rovnako ako na iných oddeleniach. V júni môže byť ďalšia výmena a mojou jedinou prioritou bude zanechať svoje oddelenie v absolútnom poriadku, aby som ho mohla predať zástupcovi. Teraz sme pri maturitách, absolutóriách, prípravách na polročné skúšky, aj vianočné predstavenie. Je to náročná funkcia. Beriem to tak, že pokiaľ k výmene dôjde, odovzdám čistý stôl. Mrzí ma, že to Zdeněk takto berie, veľmi si ho vážim ako kolegu,“ dodala.
Zaujímavosťou tiež je, že na české konzervatórium vraj mieri ďalšia Slovenka. Blanarovičová vraj k sebe hľadá posilu, ktorá by prevzala triedu po Zdeňkovi Žákovi. A odnového semestra by ňou mala byť herečka Vlastina Svátková.