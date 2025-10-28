Jasmina v Inkognite perlila, no keď Forgáč prehovoril o odstraňovaní ochlpenia, všetci išli do ponuku!

BRATISLAVA - Hádači v Inkognite sa dostali k zaujímavej téme. A možno ani nie tak zaujímavej, ako ponúkajúcej množstvo vtipných reakcií. Keď sa totiž začneme baviť o chlpoch a odchlpení, tak to zaručene perlí!
Hádači v relácii Inkognito boli veľmi veľkorysí. Do ich tímu si totiž tentokrát zasadla Jasmina Alagič, ktorá bola zo začiatku celkom vystresovaná. Obávala sa, či bude vedieť klásť správne otázky, ale hneď pri prvom hosťovi sa ukázalo, že strach bol zbytočný. „Trošku jej nahoďte, čo by si si myslel, že je dobrá otázka - a tu príde smeč,“ vyzýval ich k spolupráci Vlado Voštinár. A to pri téme ochlpenia. Hostka totiž okrem iného robí aj laserové epilácie a to bola pre hádačov "voda na mlyn". Marcel Forgáč dokonca prezradil príhodu svojho kamaráta, ktorý si odstraňoval ochlpenie na háklivom mieste a... no pozrite si video a schuti sa zasmejete. a aby toho smiechu bolo viac, nezabudnite sledovať reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke. Toto vydanie je naozaj extrémne vtipné...