Nemohla uveriť vlastným ušiam: Ja a Mama roka? Svojimi slovami dojala celé publikum

BRATISLAVA - Slzy, emócie aj dojatie! V luxusných priestoroch bratislavského hotela sa konal galavečer Mama roka 2025, ktorý aj tentoraz priniesol silné príbehy, smiech i plač. Po šiesty raz ocenili výnimočné mamy a otcov, ktorí dokazujú, že rodičovská láska dokáže meniť svet.
Večer sa niesol v duchu elegancie, vďaky a obdivu. Na galavečeri sa objavili známe tváre slovenského šoubiznisu, medzi nimi aj Soňa Skoncová, Lucia Hablovičová či sestry z dua TWiiNS. O moderovanie sa postarala Vera Wisterová, ktorá sa svojím šarmom a vtipom nastolila uvoľnenú atmosféru, najväčšiu pozornosť si však právom získali hrdinky večera – mamy, ktoré svojim príbehom dojali celé publikum.
Absolútnou víťazkou sa stala Marianna Ondrejová, mama troch detí, z ktorých najmladší syn sa narodil predčasne s vážnou diagnózou. Napriek všetkému nestráca silu ani optimizmus. „Ja tomu stále neverím, je to zvláštne… Myslím, že to je sen, lebo tu bolo tak veľa nádherných príbehov, že si nepripádam tak hrdinsky,“ priznala so skromnosťou.
Titul Mama roka v kategórii influencerka si odniesla moderátorka Soňa Skoncová, ktorá kedysi žila rýchly a trblietavý život pred kamerami, no keď sa stala mamou, všetko v jej živote sa zmenilo. „Po období mojej kariéry, krásnej a nablýskanej, prišla po narodení prvého syna veľká zmena – realita, autenticita, nedokonalosť. A myslím, že preto som vyhrala, pretože sa nikdy na nič nehrám,“ priznala úprimne.
Do projektu sa zapojili aj významní partneri. Katarína Tešla, riaditeľka marketingu Zoznam.sk a Topky.sk vysvetlila, prečo: „Radi podporujeme zmysluplné projekty ako je Mama roka. Rozhodli sme sa šíriť pozitívne informácie prostredníctvom médií – tá sila médií je obrovská a keď sa využije na dobrú vec, môže priniesť niečo skutočne prospešné spoločnosti.“ Svoje miesto tu mala aj známa dizajnérka Dajana Rodriguez, ktorá pre víťazky pripravila luxusné personalizované kabelky s vygravírovanými odkazmi. „Kabelka vie povedať viac ako len o móde. Chceli sme im odovzdať hodnotu, ktorá presahuje materiál. To, čo dokázali, je tam napísané – kým sú, čo zvládli,“ povedala dojato. Aj spoločnosť CCC sa stala partnerom podujatia. „Ženy sú pre nás veľmi dôležité, zohrávajú veľkú úlohu v spoločnosti – vychovávajú budúce generácie,“ uviedla Kristína Dolan, marketing leader značky a mama dvojičiek. „Byť mamou je najťažší životný projekt, ale aj ten najkrajší,“ dodala s úsmevom. Na záver však zazneli slová, ktoré vystihli atmosféru celej udalosti. A nepatrili nikomu inému, ako absolútnej víťazke Marianne Ondrejovej.