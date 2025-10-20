SMUTNÁ správa: Vo veku 90 rokov zomrel legendárny slovenský básnik

MODRA - Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok v Modre pri Bratislave slovenský básnik a prekladateľ Jozef Mihalkovič. Úmrtie potvrdila pre TASR autorova nevesta Veronika Šikulová. „Dnes zomrel veľký slovenský básnik, člen Trnavskej skupiny Jozef Mihalkovič,“ oznámila spisovateľka na sociálnej sieti.
Jozef Mihalkovič koncom 50. rokov 20. storočia spolu s Ľubomírom Feldekom, Jánom Stachom a Jánom Ondrušom vytvorili základ tzv. Trnavskej skupiny básnikov, alebo tiež konkretistov. Išlo o reakciu na vtedajšiu ideologizáciu umenia - konkretizmus mal, ako sa vyjadril Mihalkovič, odmietnuť „ideologické táranie“.
Prvé diela začal publikovať v časopisoch Mladá tvorba a Kultúrny život, knižne debutoval v roku 1962 zbierkou básní Ľútosť. Vo svojich dielach sa zameriaval na vecnosť a konkrétnosť vecí, ktoré vytvárajú jeho životný pocit, názor a skúsenosti. Do básní vkladal mnoho autobiografických prvkov, venoval sa opisom rodného kraja, rodiny, svojho pracovného prostredia. Okrem vlastnej tvorby sa tiež venoval prekladom z francúzskej a anglickej literatúry, najmä poézie.
Jozef Mihalkovič sa narodil 30. januára 1935 vo Veľkých Kostoľanoch v okrese Piešťany. Po maturite na trnavskom gymnáziu vyštudoval v rokoch 1953 - 1959 anorganickú chémiu na Vysokej škole chemicko-technologickej v Pardubiciach. Ako chemický inžinier si mohol vybrať medzi troma pôsobiskami v Čechách, na Morave a na Slovensku. Napokon sa rozhodol pre cementáreň v Stupave, kde pracoval v rokoch 1959 - 1964. V roku 1964 sa stal riaditeľom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.
Z prvého manželstva mal dvoch synov - literárneho vedca a spisovateľa Borisa Mihalkoviča a fyzika Mareka Mihalkoviča. S druhou manželkou mal syna Jozefa. Česť jeho pamiatke.