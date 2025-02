Prvé hosťovanie Jara Slávika v Inkognite nedopadlo najlepšie: Terčom posmechu za toto!

Jaro Slávik zasadol medzi porotcov v zábavnej relácii Inkognito. (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - V jojkárskej relácii Inkognito sa diváci dočkali prekvapenia, keď sa k tradičnej zostave hádačov pripojil známy producent a porotca Jaro Slávik. Jeho prvé účinkovanie v tejto úlohe prinieslo množstvo humoru a vtipných momentov, no najmä sa stal terčom vtipov od svojich kolegov.

Hneď, ako sa posadil medzi hádačov, Vlado Voštinár, Michal Hudák a Maroš Kramár si z neho začali obiť žarty. „Veľmi si napríklad vážim, že si sa krásne vyobliekal. Dokonca máš nádherný účes,“ začal milo Vlado Voštinár, ktorý chcel týmto komentárom poukázať na fakt, že Slávik podstúpil pred dvomi rokmi transplantáciu vlasov. Príležitosti sa okamžite chopil Michal Hudák. „A to som sa chcel opýtať. Jarko, ty si si nechal nasadiť vlasy a vzápätí si ich naboku vystrihal. Prečo?“ smial sa Hudák.

Slávik sa však nenechal zaskočiť a pohotovo odpovedal: „A tento pán tu (ukazuje na Maroša Kramára), ten sa strihá celý život a nemusel ani nič presádzať. Vieš, ako mu závidíme…“ A keď sa pridali aj ďalší, vtipy na jeho adresu sa len hrnuli. Vlado Voštinár sa na chvíľu stal tiež kritikom, keď dodal: „Ale bolo by fajn, keby ti pár požičal.“ K tomu sa pridal Maroš Kramár, ktorý sa neubránil ďalšiemu smiechu ani ďalším vtipnôstkam.

Jaro Slávik si z komentárov kolegov ťažkú hlavu nerobil, práve naopak. Výborne sa celú reláciu zabával. „Priznám sa, že Inkognito patrí medzi moje najobľúbenejšie relácie. Veľmi som si užíval celé pôsobenie medzi touto úžasnou partičkou. To bola láska na prvý pohľad. Som vďačný, že som tu mohol byť,“ priznal po natáčaní. A hoci sedel medzi ostatnými hádačmi, nebral to ako súťaž o múdrosť. „Sedieť za stolíkom a hrať sa na múdreho som sa naučil v Talente, len som si to sem preniesol,“ dodal s úsmevom. Epizóda s Jarom Slávikom opäť prinesie množstvo vtipných momentov a ako tajný hosť sa predstaví legendárny futbalista Ľubo Moravčík. Sledujte Inkognito v pondelok o 20.40 na JOJ-ke.

Oľutoval, že tam išiel? Prvé hosťovanie Jara Slávika v Inkognite nedopadlo najlepšie: Terčom posmechu za toto! (Zdroj: TV JOJ)