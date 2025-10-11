Bolek Polívka (76) SKOLABOVAL pri predstavení: PRVÉ informácie o jeho stave!

PRAHA - Legendárneho českého herca Bolka Polívku postihla počas predstavenia v jeho vlastnom divadle náhla nevoľnosť. Záchranári ho museli odviezť do nemocnice, kde strávil noc na pozorovaní.
Nečakané dramatické chvíle zažilo brnianske Divadlo Bolka Polívku. Legendárnemu českému hercovi Bolkovi Polívkovi sa počas predstavenia, kde hrá spolu so svojou dcérou Annou, náhle priťažilo a musela zasahovať rýchla záchranná služba. Podľa informácií českého denníka Blesk strávil známy umelec noc v nemocnici, kde podstúpil lekárske vyšetrenia.
„Môžem potvrdiť, že sme včera večer ošetrovali muža v seniorskom veku. Išlo o náhlu zdravotnú indispozíciu. Bol prevezený do nemocnice na vyšetrenie,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová. Na sociálnych sieťach sa neskôr objavilo video, ktoré zachytáva, ako herec v sprievode záchranárov odchádza po vlastných do sanitky.
Polívkov agent Ladislav Krapek sa k situácii nevedel bližšie vyjadriť, keďže sa v čase incidentu nachádzal v zahraničí. Najnovšie informácie priniesla riaditeľka divadla Kateřina Komárková, ktorá potvrdila, že umelec je v rukách lekárov a jeho stav je stabilizovaný.
„Pána Bolka Polívku postihla počas piatkového predstavenia DNA náhla zdravotná indispozícia. Momentálne je v starostlivosti lekárov a cíti sa dobre. Pondelňajšie a utorkové predstavenia sú presunuté na náhradné termíny, o ktorých boli diváci informovaní,“ uviedla Komárková. Fanúšikovia i kolegovia naprieč kultúrnou scénou Polívkovi želajú skoré uzdravenie a pridávame sa k nim aj my.