Puškárová šťastná ako nikdy: Syn Leo už zarezáva vo Švédsku, moderátorka prekračuje svoje limity!

BRATISLAVA – Zlatica Puškárová žiari šťastím! Na ničom jej nezáleží viac ako na synoch. A keďže Leovi sa vo Švédsku darí, moderátorka má neprestajný úsmev na tvári.
Zlatica Puškárová dlhé roky moderovala vari najsledovanejšiu politickú diskusnú reláciu Na telo, potom sa stala moderátorkou Televíznych novín a dnes pripravuje do spravodajstva reportáže o šikovných mladých talentoch. Veľmi nádejný talent je však aj jej starší syn Leonard (15). Len pred vyše mesiacom sa moderátora pochválila, že dostal mimoriadnu ponuku do prestížneho švédskeho hokejového klubu, ktorá bola tak atraktívna, že sa ho rozhodli pustiť do sveta a Leo už zarezáva v severskej krajine.
Syn Švajdovcov opúšťa Slovensko: Hokejový talent dostal ponuku, ktorá sa neodmieta!
„Základ je nabitý mobil, lebo keď všetky Appky v okamihu vyhasnú, rúca sa systém. Iba Appky vedia ako sa správne stravovať, kráčať, kedy jesť, kolko piť, ako platiť. Každý 'stav' má svoju APPku. Vo Švédsku majú kódy aj na toaletách, kolízia nastáva, keď ho cestou na poschodie zabudnete,“ popisuje svoje skúsenosti.
Kým donedávna Zlatica neochvejne budovala svoju kariéru, po narodení synov sú v jej živote prioritou číslo jeden práve oni. Spolu s manžellm Patrikom im venuje veľa času a otvára cestu k ich kariérnemu úspechu. „Do sekundy naplánovaný pracovný program, meetingy, nakrúcanie, cestovanie, postprodukcia. Druhé dieťa, škola, tenisové treningy, Edupage. Sme skrátka intenzívne v HRE a veľmi nás tento životný rozmer napredovania baví,“ nadchýna sa. „Žijeme jedno napínavé dobrodružstvo, ale toto všetko vytvára LEOvi zázemie v inej krajine, je šťastný, spokojný a veľmi sa mu darí,“ žiari šťastím aj Zlatica. Veď bodaj by aj nie...