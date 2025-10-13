Lela Vémola v STRACHU o 6-mesačného syna: Náročná OPERÁCIA obličky... Konečne!

PRAHA - Manželka MMA zápasníka Karlosa Vémolu, Lela Vémola (36), sa pred pol rokom stala trojnásobnou mamou. Namiesto krásnych chvíľ s novorodeniatkom, sa však rodinka pasuje s vážnymi zdravotnými problémami najmladšieho synčeka. Ten mal už dvakrát podstúpiť náročnú operáciu obličky, zakaždým však bol zákrok odvolaný... Deň D nastal dnes. A Lela priznala obrovský strach!
Náročné chvíle Lela mapuje aj na sociálnej sieti Instagram, kde sa so svojimi sledujúcimi delí o svoje pocity. Spočiatku lekári nevedeli odhaliť príčinu Arnieho ťažkostí, no nakoniec stanovili diagnózu a odporučili operáciu obličky. Tá však bola už dvakrát odložená. Najprv sa chlapček pasoval so zápalom obličky a napokon s ochorením dýchacích ciest.
Deň D nastal dnes a Lela priznala, že túto noc toho veľa nenaspala. Hneď ráno mal totiž Arnie podstúpiť operáciu. A ustráchaná mama ju prečkala s plačom a obrovskými obavami. „Dnešná noc bola pre mňa veľmi ťažká. Ráno môj malý Arnie, ktorý má len pol roka, podstúpil operáciu obličky - pyeloplastiku. Ide o zákrok, pri ktorom budú opravovať zúžené miesto medzi obličkovou panvičkou a močovodom. Konečne sme sa dočkali operácie, ktorá sa už dvakrát musela odložiť kvôli jeho zdravotnému stavu,“ priznala blondínka s tým, že do tretice všetko dobré.
„Tlak, ktorý v sebe cítim, je obrovský. Už dlho som si neoddýchla - ani psychicky, ani fyzicky. Dnešná noc bola skúškou, ktorú pochopí len mala, ktorá prežíva operáciu svojho dieťatka. Obdivujem každú jednu maminku, ktorá musí prežiť tieto chvíle. Na jednej strane viete, že sa vášmu dieťatku pomôže a na druhej sa vám zviera hrdlo a srdce plače,“ pokračovala Lela, ktorá nedokázala udržať slzy a počas celého zákroku v ruke zvierala ruženec.
„Ráno o 6:00 dostal Arnie sirup na opokojenie, potom mu zaivedli kanylu sestričky. O chvílu nás už volali na operačnú sálu. Bola som s ním až do poslednej chvíle - držala som ho za ruku a odovzdala do rúk lekárov. Nedá sa opísať ten pocit... Srdce sa vám na okamih zastaví. Verím, že všetko dopadne dobre a po tejto noci už pôjde všetko jednoduchšie,“ uviedla ustráchaná mamička s tým, že operácia trvala dlhé hodiny.
„Čakajú nás dlhé hodiny, ale príde ma podporiť môj muž. Dáme si spolu raňajky a budeme čakať s vierou, že všetko dobre dopadne. Je to ťažké, veľmi ťažké... Ale viem, že to zvládneme. Ďakujem všetkým, ktorí myslia na nás, posielajú modlitby, energiu, slová podpory. Ďakujem každému, kto má cit a srdce. Toto je život - plný skúšok, ale aj lásky, nádeje a sily,“ dodala. Držíme palce a prajeme veľa zdravia!