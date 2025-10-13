Českého speváka dobehli zdravotné problémy: Musel ZRUŠIŤ koncert, fanúšikovia si počkajú až pol roka!

PRAHA - Spevák Vojta Dyk čelí vážnym zdravotným problémom s hlasom. Po koncerte na Slovensku sa zobudil takmer neschopný hovoriť a musel zrušiť plánované vystúpenia. Fanúšikovia sa jeho koncertov dočkájú až o pol roka!
Spevák a herec Vojta Dykčelí nepríjemným zdravotným problémom. Po úspešnom koncerte na Slovensku sa zobudil takmer bez hlasu a musel zrušiť niekoľko plánovaných vystúpení. Svoj stav oznámil fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí, kde priznal, že aj napriek lekárskej starostlivosti sa jeho hlas zatiaľ nenapravil.
„Stala sa nepríjemná vec, ktorá sa, najmä v živote umelca, môže stať. Ráno mi odišiel hlas a musím zrušiť koncert. Mohlo by sa totiž stať niečo horšie a hlas by som si mohol poškodiť. Nie som vo forme, aby som predviedol to, čo by som chcel,“ uviedol Dyk vo videu na Instagrame. Spevák sa snažil situáciu riešiť hneď. Podstúpil infúzie aj takzvané „fotosyntézy“, no bez úspechu.
„Bohužiaľ, môj stav sa nezlepšil. Bol som na infúziách, fotosyntézach, ale hlas odišiel. Asi mi chcel povedať, drž dva dni hubu. Inak mi nič nie je, len ten hlas nemám. Veľmi ma to mrzí, ale zdravie máme len jedno,“ priznal. Keďže sa situácia nezlepšila, rozhodol sa všetky naplánované koncerty presunúť na apríl budúceho roka. Fanúšikovia si počkajú na jeho vystúpenie až 6 mesiacov.