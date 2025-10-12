TRAUMA známeho módneho návrhára: Bol som ZNÁSILNENÝ!

Osmany Laffita (60), svetoznámy módny návrhár, sa po štyroch desaťročiach života v Českej republike rozhodol prehovoriť o traumatických zážitkoch z detstva na Kube.
Laffita prezradil desivé tajomstvo, ktoré nosil v sebe dlhé roky. „Prežil som nádherné detstvo. Kuba mala obrovskú pomoc zo sveta, z Číny, Československa, Nemecka. Nebola tam taká kríza. Mali sme všetko a ja som bol trošku rozmaznané bábätko,“ priznal návrhár o svojom detstve. No neskôr vyšlo najavo, že jeho detstvo nebolo len o šťastí. „Ako dieťa som bol šikanovaný kvôli mojej orientácii. Nadávali mi a bili ma. A keď som bol malý, bol som znásilnený. Nemalo sa to stať, ale stalo sa. Škaredá spomienka,“ otvoril sa o hrozných zážitkoch, ktoré ho poznamenali na celý život.
Toto je však len malý kúsok zo šokujúceho príbehu, ktorý Laffita odhalil. „Nikdy som o tom nehovoril, až keď som vydal svoj životopis. Vtedy sa to prvýkrát dozvedel aj môj manžel,“ priznal, že o tejto traume nehovoril ani s najbližšími.
Jeho bolesť bola tak hlboká, že to považoval za niečo, čo si vezme až do hrobu. „Plakal som, pretože som to mal hlboko v sebe a nebolo to jednoduché,“ pokračoval návrhár, ktorý sa rozhodol otvoriť aj v súvislosti s tajomstvom, ktoré si nosil v sebe roky.
Osmany tiež prezradil, že jeho mama o tomto tragickom zážitku vôbec nevedela. „Moja mama to možno dodnes nevie. Chcela tú knihu preložiť, aby si ju mohla prečítať, ale nechcem to. Mama má osemdesiatosem rokov a po toľkých rokoch, čo som to tajil, a ona by sa to dozvedela, cítila by sa, že ma možno neopatrovala tak, ako mala,“ povedal pre český Blesk.
Návrhár tiež popísal, že jeho sexuálne zneužitie spáchal človek, ktorý bol súčasťou jeho rodiny a ktorému veril. „Bol to vodič môjho otca. Vozil ma do školy a vyzdvihoval ma tam… Mal aom asi osem alebo deväť rokov. Zvracal som, už keď som vedel, že sa ten človek blíži. Bola to strašná vec...“ uzavrel s bolesťou v hlase.