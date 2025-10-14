Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?

BRATISLAVA - Na pódiu stál už ako dieťa, dnes učí iných, ako zvládnuť život v žiari reflektorov! Martin Madej sa na podujatí Kariéra EXPO v bratislavskej Starej tržnici podelil o svoj životný príbeh a odhalil, ako vyzerá jeho kariéra po tridsiatich rokoch v šoubiznise.

„Mne to tak bolo predurčené. Tým, že rodičia boli tanečníci, speváci, umelci, bol som hodený do vody – takej profesionálnej – už v ôsmich rokoch. A tam si plávam dodnes. Baví ma to. Som šťastný, že to takto dopadlo,“ povedal s úsmevom Madej, ktorý sa v šoubiznise pohybuje už viac ako tri desaťročia. Dnes pôsobí v divadle, koncertuje s vokálnou skupinou Fragile, no venuje sa aj mediálnym tréningom. 

Na podujatí Kariéra EXPO, ktoré bolo venované kariérnemu rastu a motivácii Martin zdôraznil, že úspech nie je len o talente, ale aj o odvahe meniť smer, keď to život prinesie. „Dnes je tých možností, čo človek môže robiť, obrovské množstvo. Treba len veriť, že sa to dá a určite sa niekam dostanete. Na druhej strane nie je vôbec zlé rozhodnúť sa aj v zrelšom veku zmeniť kariéru – ako to spravila moja žena. Bola speváčka, chvíľku novinárka, a teraz pomáha ľuďom s problémami na nohách. A baví ju to,“ prezradil.

A hoci sa od čias detskej slávy veľa zmenilo, skladba Bobi ho sprevádza dodnes. „Ja sa z nej nevymaním. Je pre mňa povznášajúce, že po tridsiatich rokoch, keď ju náhodou na koncerte začneme hrať, ľudia sa chytajú a vedia celý text. Kým sa ľudia na tom bavia, mňa to nijako nedráždi,“ dodal so smiechom. Zdá sa, že sympatický spevák zostáva verný tomu, čo robí najlepšie – hudbe, divadlu a práci s ľuďmi. Pri otázke o zmene kariéry však až taká jednoznačná jeho odpoveď nebola!

Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu? (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)

