MORBÍDNY krok vdovy Feldekovej: Zverejnila FOTO mŕtveho manžela... Blízki ostali ZHROZENÍ

Katarína Feldeková (Zdroj: Ján Zemiar)

Katarínu Feldekovú pred dvomi mesiacmi náhle opustil jej milovaný manžel Richard Šimurka. Prežívala mimoriadne ťažké obdobie. Strata blízkeho človeka je jednou z najťažších skúseností, aké môžeme v živote zažiť. Keď nás opustí niekto, koho sme milovali, ostáva po ňom prázdnota, ktorú len ťažko zaplníme. Spomienky, ktoré sme s nimi prežili, sa zrazu stávajú vzácnym pokladom – úsmev, slová, objatia, chvíle radosti či útechy, ktoré nám dávali pocit, že sme v bezpečí a milovaní. Hoci ich fyzická prítomnosť už nie je s nami, ich láska a odkaz pretrvávajú.

Každý kúsok radosti, ktorý nám kedy priniesli, každé ich povzbudenie alebo smiech, zostáva v nás ako pripomienka toho, čo znamená mať skutočné spojenie s iným človekom. Každý sa s bolesťou vyrovnáva po svojom. Katarína zvolila naozaj netradičný spôsob. Na sociálnu sieť Facebook zverejnila fotografiu svojho mŕtveho manžela. Detail tváre tesne pred pohrebom. Svojich blízkych priateľov však týmto morbídnym krokom veľmi pohoršila. Hneď ju žiadali, aby záber stiahla. „Katuška, mám ťa veľmi rada. Tiež cítim veľký smútok. Ale túto fotku by som nezverejňovala k úcte Riškovi," reagovala dcéra nedávno zosnulého Pavla Traubnera (†83) Wanda Traubnerová.

„Riša si vážim celý život, tak prosím, nechajme ho odpočívať v pokoji a v našich srdciach a nie na sociálnej sieti. Ďakujem veľmi pekne," poprosil ju odstránenie snímky aj syn speváka Mariána Kochanského (†50). Vdova nakoniec záber z Facebooku odstránila. „Donútili ste ma upraviť môj príspevok. Ďakujem vám cenzúristi. Verím, že keď budem s Riškom, svoje pseudomorálne úchylky nám už nik vnucovať nebude. Najprv sa snažte pomáhať, až potom súdiť," poznamenala. Kochanskému poslala drsný odkaz.

„Marek, Riško mal rád sociálne siete. Nemudruj. Nikdy som nikoho tak nemilovala. Je to pre mňa neskutočne ťažké žiť bez neho. Nehovor mi, čo mám robiť. Toto je môj momentálny spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Keď nevieš pomôcť, nemudruj. Kde si bol, keď potreboval pomoc? Tak drž hubu. To by ti povedal Riško," reagovala poriadne ostro na Facebooku.

„Wandi, veď len spí. Keď sú ľudia živí a potrebujú pomoc, nikto nereaguje. Ale keď dáš von niečo, čo nik nečaká, zrazu majú všetci úctu. Akú úctu? O.K., Wandi. Dám to celé preč. Ale nie kvôli Riškovi. Ten je s tým O.K. Iba mudrlanti, ktorí si ho vážia, ale v živote sa ho neopýtali aspoň to, ako sa má, s tým O.K. nie sú. Keď je niekto vystavený v krematóriu, každý chodí očumovať. Tu je to zrazu problém. Nech idú všetci do riti. Poznala som ho 35 rokov. Žila som s ním 14 rokov. Manželmi sme boli 3,5 roka. Boli sme spolu v dobrom aj v zlom. Každý, kto teraz mudruje o ňom, vedel veľké ho*no. Bol to najlepší a najvtipnejší človek na svete. Áno, Wandi. Dám to preč. Ale iba preto, že si vážim teba a tvoju rodinu," odpovedala Wande Traubnerovej. Záber zo sociálnej siete stiahla, no na Instagrame jej stále visí.