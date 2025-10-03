Peter Bič Projekt krstili album legendy, Viki Vargová úplne zdrvená: Trikrát som plakala

BRATISLAVA - Krst ako sa patrí! Spevák Richard Müller vydal nový album pod značkou kultovej kapely BANKET! Novinku s názvom Slovenská strela pokrstila skupina Peter Bič Project – Peter Bič a Viki Vargová.
Košičania pricestovali do Bratislavy špeciálne kvôli tejto udalosti a neskrývali dojatie z toho, že stáli po boku jednej z najväčších legiend slovenskej hudby. „Dostali sme krásne pozvanie od Richarda... veľmi nás to potešilo a je to pre nás veľká česť... Slovenská strela je super album,“ prezradil líder kapely Peter Bič, ktorý si túto úlohu evidentne užíval.
Speváčka Viki Vargová sa pri tejto príležitosti priznala, že hoci slávne časy BANKETU sama nezažila, ich hudbu vníma odjakživa. „Posledné dni som sa nad tým veľa zamýšľala. Banket som nezažila v tom čase, keď pôsobil, napriek tomu sa tá hudba nejako okrajovo ku mne dostala. A čo je krásne, tento album dokazuje, že Richardova hudba má fanúšikov v akomkoľvek veku,“ vysvetlila.
Z novinky si dokonca našla osobného favorita, ktorý ju poriadne rozcítil. „Pre mňa je absolútnym favoritom Richardov duet s dcérou Emmou. Keď som si to vypočula, tak trikrát mi tiekli slzy,“ povedala s dojatím. Peter Bič si zase pri krste zaspomínal na spoločné hudobné začiatky s Richardom. Práca ho s ním spojila na albume 01 a spoločne dokonca vyrazili aj na turné. Peter Bič však zažil aj spevákove temné obdobie, o ktorom neváhal prehovoriť: „Zažili sme spolu krásne veci, aj tie ťažšie chvíle, kedy to nebolo jednoduché,“ priznal otvorene. Richard Müller je podľa neho medzi hudobníkmi vždy o krok vpred a reč sa niesla aj v duchu prípadnej spolupráce. Dočkáme sa čoskoro ich spoločnej novinky?