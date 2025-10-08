Už to PRESTALI TAJIŤ: Viki Vargová zasnúbená, Peter Bič zbalil túto krásku

BRATISLAVA - Peter Bič a speváčka Viki Vargová majú nových partnerov! Zatiaľ čo Viki plánuje svadbu na budúcu jeseň, hudobník si užíva šťastie s priateľkou Luckou a tému sobáša necháva bez tlaku.
Obľúbená skupina Peter Bič Projekt má už dlhé roky stabilnú fanúšikovskú základňu a energia medzi nimi a publikom sa nevytráca. „Stále nás má niekto rád a to je úžasné, že nás majú radi napríklad naši fanúšikovia. My sme celé leto hrali a je to krásny pocit, keď oni spievajú s nami, prídu za tebou, vylievajú si srdce, žijú ten život spolu s tebou,“ priznáva s nadšením líder kapely Peter Bič.
Peter Bič Projekt krstili album legendy, Viki Vargová úplne zdrvená: Trikrát som plakala
Peter zasa našiel šťastie po boku partnerky Lucie. „Som šťastný, že som s Luckou a užívame si každý deň, sme jedna veľká rodina,“ priznal. Téma svadby sa však pri tejto dvojici zatiaľ nerieši. „Nie sú všetky ženy také nedočkavé. U nás doma táto otázka nie je na tanieri, na tanieri je láska. A tam neriešiš, či je to tak alebo tak. Keď to má prísť, tak to príde…“ Muzikant si súkromie stráži, no Viki predsa len naznačila čosi viac. Dokonca padla reč aj o dieťatku, reakcia Petra Biča stojí za to!
Novinkou oboch - Petra Biča aj Viki Vargovej sú dokonca videoklipy, v ktorých účinkujú ich partneri. Kým Peter Bič sa vyznáva zo svojej lásky v klipe Sveter, Viki Vargová vidí budúcnosť s priateľom v klipe Stará žena. Fotky nájdete vo FOTOFALÉRII.
