Živé vysielanie je niekedy ako práca v bani: Moderátorka Správ o najťažších chvíľach pred kamerou

Zuzana Straková Wenzlová (Zdroj: STVR)
BRATISLAVA - Reštart spravodajstva STVR priniesol aj tri moderátorské dvojice. Medzi novými tvárami nechýba ani Zuzana Straková Wenzlová, ktorá sa do verejnoprávnej televízie presťahovala z ta3.
Moderátorka Zuzana Straková Wenzlová priznáva, že tento krok vníma ako logický posun v kariére. „Myslím, že je to prirodzený vývoj. Spravodajstvo, v ktorom pôsobím už 22 rokov, je živý organizmus, je dynamické a ja si myslím, že človek nemôže zaspať na vavrínoch a zostávať na miestach, hoci mu je dobre,“ vysvetlila Straková, ktorá prijala výzvu stať sa súčasťou novej moderátorskej dvojice hlavných Správ o 19.00. Zmena nastáva práve dnes, 6. októbra.
Prečítajte si tiežHoci živé vysielanie prináša vždy aj poriadny kus adrenalínu, pre moderátorku je práve toto čaro veľmi príťažlivé. „Živé vysielanie má vždy svoje čaro, o tom nemožno polemizovať, ale vy nikdy neviete, ktorá časť tej redakcie môže zlyhať. A teraz sa rozprávame od technickej zložky, ľudskej zložky, alebo vám môže zlyhať aj vlastné zdravie. Ale pre záchranu vysielania musíte zosilniť všetky vnútorné pudy, celé sebazaprenie a odhodlanie musíte dať do minút, kedy na vás pozerá niekoľko stotisíc divákov a ten divák nemôže vidieť, že sa niečo zlé deje,“ odhaľuje zákulisie práce moderátora. Straková je profík, ktorý má za sebou stovky priamych vstupov, počas ktorých však zažila aj situácie, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť. Na podaktoré z nich si zaspomínala aj v našom rozhovore a neuveríte, čo sa známej moderátorke stalo v živom vysielaní!
Zuzana Straková Wenzlová (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek/Vlado Anjel)