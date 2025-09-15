Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Slovenská speváčka (31) tretíkrát PORAZILA RAKOVINU: Za 2 roky, bola hospitalizovaná 40-krát!

BRATISLAVA - V decembri 2023 speváčka Stefi Šalátová (31) odhalila, že bojuje s rakovinou. Už po tretíkrát. Našli jej ju náhodou, keď išla na kontrolné vyšetrenie na endokrinológiu. Uplynulo 21 mesiacov a známa Slovenka má skvelé správy. Podarilo sa jej nad chorobou zvíťaziť!

Speváčku Stefi verejnosť pozná napríklad z čias, keď vystupovala so s hudobnou skupinou Mafia Corner. Na spoločnosť konte majú hity ako Sme také aké sme či Šaľena ja bula. Umelkyňa to nemala v živote ľahké. Ako 21-ročnej jej zistili rakovinu lymfatických uzlín. Podarilo sa jej z nej vyliečiť, no po čase sa zákerná choroba vrátila opäť a udrela silnejšie.

Vtedy absolvovala transplantáciu kmeňových buniek a opäť sa jej podarilo nad diagnózou zvíťaziť. Pred necelými dvomi rokmi však fanúšikov informovala, že rakovina sa vrátila. „Za posledných týždeň som toho stihla celkom dosť. Vrátili sme sa z Filipín, ozdobila som vianočný stromček, natočili sme nový videoklip, natočila som dokrútky pre RTVS a pre TV Markíza a stihla som byť aj operovaná... Vrátila sa mi rakovina,“ informovala vtedy Stefi. 

A už po tretíkrát musela absolvovať kolotoč chemoterapií a ožarovania. No stálo to za to. Po 21 mesiacoch tvrdého boja prichádzajú opäť šťastné správy. „Prekonala som tretiu rakovinu. TRETIU! Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá! Už aj jedna je na človeka veľká nálož. Ale my onkopacienti sme superhrdinovia!“ napísala Stefi, no zároveň priznala, že ide o iný druh radosti. 

„Nie je naivná, ako kd som po prvom vyliečení pred 9 rokmi verila, že mám navždy pokoj. Prišla druhá, prišla tretia a popri nich aj iné ťažké životné skúšky, o ktorých nehovorím verejne. To všetko človeka na chvíľu zlomí, potom posilní, al eaj navždy zmení. Zmení fyzicky aj psychicky. Stalo sa. Ale vďaka skvelej psychologičke som sa naučila nezblázniť sa z toho všetkého,“ pokračovala. 

Uvedomila si tiež, že poriadok a pokoj v hlave a v duši je kľúčový na to, aby zvládla čokoľvek. „Netuším, čo ma v živote čaká. A viete čo? Ani to už neriešim. Žijem prítomnosťou. Bez tlakov, bez stresu, bez očakávaní. Čím viac sa nechávam unášať životom, tým krajší sa mi zdá byť. A to je pre mňa to najkrajšie zistenie,“ pokračovala. Všetky choroby jej zobrali obrovské množstvo času. „Za posledných 21 mesiacov počas tretej liečby som bola hospitalizovaná takmer 40x. Extrém!“ uviedla. 

Ďalej poďakovala všetkým, ktorí jej v náročnom životnom období boli opäť oporou. A na záver vyzvala všetkých svojich sledujúcich: „Vyhýbajte sa stresu, choďte na preventívne prehliadky, terapie nie sú hanba, žite v prítomnosti, cestujte,“ odkázala im. 

Slovenská speváčka (31) tretíkrát PORAZILA RAKOVINU: Za 2 roky, bola hospitalizovaná 40-krát!
