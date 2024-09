Slovenská speváčka (30) bojuje s RAKOVINOU: Už po TRETÍKRÁT... Odhalili ju NÁHODOU!

(Zdroj: Instagram S.S.)

Hoci má len 30 rokov, život k nej nebol milosrdný. Speváčka Stefi má za sebou už dva ťažké boje so zákernou chorobou. Prvýkrát jej rakovinu lymfatických uzlín diagnostikovali ako 21-ročnej. Bola v 2. štádiu, prešla si 6 chemoterapiami a 15 ožarovaniami a keď to vyzeralo, že je opäť zdravá, udrela opäť a silnejšie - rovno v poslednom štádiu.

Aj vtedy sa jej však chorobu podarilo poraziť. V decembri minulého roka sa vrátila tretíkrát a odhalili ju náhodou. „Po druhej rakovine som išla na kontrolné vyšetrenie, aby ma skontrolovali, či je to v poriadku. A úplne náhodne pri tom vyšetrení na endokrinológii mi našli nejaký výrastok. Tak ma poslali na CT a z toho vyšlo, že sa mi vrátilo ochorenie,“ prezradila najnovšie v Dobrých správach zo Života.

Stefi v minulosti vystupovala so skupinou Mafia Corner.

„Aby to nevyznelo, že to beriem na ľahkú váhu... Ale pri prvej rakovine sa človek strašne zľakne, hlavne v takom veku. Pri tej druhej som sa sklamala, že je natoľko drzá, že sa vrátila. A pri tretej rakovine... Už si prejdeš toľkými liečbami, že už to berieš, že oukej, vrátila sa. Prežila som chemo, aj transplantáciu, aj ožiare... Prežijem aj teraz,“ pokračovala Stefi.

Aktuálne podstupuje imunoterapiu a ľuďom odkazuje, aby plne dôverovali lekárom a všetko s nimi konzultovali. Doktor Google v tomto prípade nie je správna voľba. Držíme palce v boji a prajeme skoré uzdravenie!