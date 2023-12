Slovenskej speváčke sa vrátila rakovina po TRETÍKRÁT: Tajila to vyše mesiaca!

Rakovina udrela opäť... (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Pre speváčku Štefániu Stefi Šalátovú (29) lekári nemali dobré správy ani tentoraz. Rakovina udrela opäť. Pred fanúšikmi sa tvárila, že sa nič nedeje a tajila to viac ako mesiac.

Slovenskú speváčku Stefi môžete poznať napríklad z čias, keď vystupovala so známou hudobnou skupinou Mafia Corner. Na spoločnom konte majú hity ako Sme také aké sme či Šaľena ja Bula.

Umelkyňa to v živote nemala ľahké. Ako 21-ročnej jej pred 8 rokmi zistili rakovinu lymfatických uzlín. Prešla si chemoterapiami a ožarovaniami, čo malo za následok, že jej vypadali vlasy. Stefi sa z najhoršieho dostala von, no po čase zákerná choroba udrela ešte silnejšie. V tom čase absolvovala transplantáciu kmeňových buniek.

Donedávna to vyzeralo tak, že už je so speváčkou všetko v úplnom poriadku. No opak bol pravdou. Už po tretíkrát sa za svoj život potýka s ochorením. „Za posledný týždeň som toho stihla celkom dosť. Vrátili sme sa z Filipín, ozdobila som vianočný stromček, natočili sme nový videoklip, natočila som dokrútky pre RTVS a pre TV Markíza a stihla som byť aj operovaná... Vrátila sa mi rakovina," priznala otvorene.

(Zdroj: Instagram S.S.)

„Veru, je tu tretíkrát, ale je prvá, ktorú som prijala s absolútnym pokojom. Je relatívne skoro podchytená. Teda aspoň to tak vyzerá. Jedna uzlina je už vyoperovaná a druhej, tej ťažšie dostupnej, nastavíme liečbu," pokračovala.

„Neprosím si ľútosť, z tej nemám nič ani ja, ani vy. Len mi držte palce lebo práve to vždy veľmi veľmi poteší a povzbudí. Ešte stále som JA pánom celej situácie a mám šťastie na skvelých lekárov a sestričky na NOU," dodala na záver s tým, že to vie už vyše mesiaca.