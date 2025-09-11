Wanda Hrycová pripravuje blízkych na VOJNU: 10 bodov, čo robiť, keď letí ÚTOČNÝ DRON!

BRATISLAVA - Poľsko v stredu v noci zostrelilo bezpilotné lietadlá, ktoré narušili jeho vdušný priestor v čase ruských útokov na Ukrajinu. To okamžite zmobilizovalo Severoatlantickú alianciu a vystrašilo obyvateľov celej Európy. Na ľahkú váhu to neberie ani Wanda Adamík Hrycová (47), ktorá svojich blízkych rovno pripravuje na vojnu. Zverejnila 10 bodov, čo robiť, keď letí útočný dron!
Včera svetové médiá obletela informácia o narušení vzdušného priestoru Poľska ruskými dronmi, ku ktorému došlo v noci na stredu počas útoku na Ukrajinu. Operačné veliteľstvo krajiny uviedlo, že nariadilo použiť zbrane a časť strojov bola zostrelená. Severoatlantická aliancia (NATO) na situácia zareagovala aktiváciou článku 4 a uskutočnila konzultácie členských štátov.
Vyhrotená situácia, pochopiteľne, vystrašila obyvateľov Poľska, ale aj mnohých Slovákov... V pozore je aj filmová producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorá nenecháva nič na náhodu a svojich blízkych pripravuje na možný vojnový konflikt. Spísala im 11 bodov, čo robiť, ak by započuli blížiace sa útočné drony. „Pokyny - minúta po minúte. Môžete mať strach. Ale musíte konať rýchlejšie, než vás strach paralyzuje,“ uvádza sa v jej statuse na sociálnej sieti Facebook.
Čo teda robiť, keď započujete útočný dron?
- Počujete tento zvuk? Nie je čas na rozmýšľanie - Nerozmýšľajte. Nezvažujte. Ak počujete nízky zvuk pripomínajúci bzučanie - konajte okamžite. O 30 sekúnd môže byť už nad vaším domom, autom.
- Prestaňte nahrávať - Žiadna nahrávka nestojí za váš život. Odlož telefón. Úlomky nevarujú - zabíjajú.
- Odstúp od okna - okno funguje ako mini bomba - Sklo sa rozletí ako čepele. Okno je najnebezpečnejšie miesto. Odíďte čo najďalej. Najlepšie do vnútra bytu.
- Nájdite dve steny - Medzi vami v miestnosti a ulicou by mali byť aspoň dve nosné steny. Kuchyňa s oknami - nie, kúpeľňa bez okien - áno, chodba - ideálne.
- Na podlahu. Bez slov. Bez otázok - Ľahnite si a zakryte si hlavu rukami. Úlomky lietajú po oblúku - musíte byť nižšie ako ich trajektória.
- Ste vonku? Prikrčte sa nízko, hľadajte betón - Plot - nie. Kríky - nie. Najlepšie - za betónovou stenou alebo v akejkoľvek priehlbine. Ak nie je nič - jednoducho padnite na zem.
- V aute - staň sa neviditeľným - Vypni motor, zhasni svetlá. Opusti vozidlo. Hľadaj úkryt: podchod, priehlbinu terénu, betónový kryt. Ak nie je nič - ľahni si na obrubník, vedľa auta alebo dokonca pod ním. Svetlo a pohyb sú orientačné body pre drony.
- Zakryť uši, otvoriť ústa!!! - Je to ochrana pred rázovou vlnou. Jednoduchý pohyb, ktorý môže zachrániť váš sluch a pľúca.
- Nehýb sa, kým nebude minimálne 10 minút ticho - Druhý nálet býva najhorší. Ticho po prvej explózii je pasca. Vydržte. Ležte pokojne.
- Nepodceňujte obuv! - Sklo a úlomky. Mnohí sa po nočných ostreľovaniach ocitnú na pohotovosti práve s hlbokými ranami na nohách.