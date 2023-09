Prekvapivé plány Čobejovej: Hereckú kariéru chce zavesiť na klinec... Toto je DÔVOD!

Michaela Čobejová (Zdroj: Maarty)

Michaela Čobejová je ostrieľanou slovenskou herečkou, no vo svojom veku dostáva čoraz menej ponúk na hranie. Blondínka sa netají tým, že pomaly, ale isto, sa chce vzdať herectva a rada by sa venovala vo svojom živote niečomu inému.

„U mňa sa cyklicky po pár rokoch opakuje pocit, že by som sa rada venovala niečomu inému. Mám ho pravidelne, herectvo nie je celkom pre moju povahu. Nie som ani zamestnaná v divadle, viac-menej učím a venujem sa scenáristike a produkcii. Keby som prestala hrať, možno by som išla už len touto cestou,” vyjadrila sa najnovšie pre magazín Šarm. Ako je známe, na svojom konte producentky má úspešnú romantickú komédiu Smolu nosíš ty, láska.

Avšak skoncovať s herectvom nebol úplne jej nápad. Súvisí to s tým, že ženy v jej veku dostávajú malé úlohy, čo na jednej strane chápe, ale nie je si istá tým, či by ju to do konca života napĺňalo. „Repertoár sa veľmi zužuje, a to nie len divadelný, ale aj filmový. Výnimočne máte postavy, ktoré majú čo hrať a čo povedať. Z tohto hľadiska sa herečky po päťdesiatke, a to nie je len môj prípad, preklápajú do rolí mamičiek, ktoré varia špagety, do rolí babičiek, ktoré paria buchty a sú len takým "odrážačom smečov" hlavných postáv...” priznala otvorene.

Chce preto prenechať miesto mladším a na tom, ako to funguje, nevidí nič zlé. „Je to tak na celom svete a je to normálne. Aj v balete sa kariéra končí v určitom veku a tu to tak funguje tiež. Niekto to berie normálne a niekto ako ja, ktorá mám rada tvorivú prácu a pracujem na scenároch, preto rád prenechá miesto mladším. Je to prirodzené, že človek sa rád pozerá na ľudí, ktorým ešte v živote o niečo ide. Na tom nie je nič démonické, ani nie som unavená, ale človeka to musí baviť. Nie som jediný prípad, keď si ako herečka hovorím,, že už stačilo,” dodala.

To, či Michaelu ešte uvidíme v nejakej hereckej úlohe, je otázne. „Bude to závisieť od toho, o akú rolu pôjde a či má zmysel,” uzavrela.